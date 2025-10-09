فولتماده ينضم لتدريبات ألمانيا قبل مواجهة لوكسمبورج بعد تعافيه من المرض
الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 12:59
كتب : FilGoal
شارك نيك فولتماده مهاجم نيوكاسل يونايتد في تدريبات منتخب ألمانيا قبل يوم من مواجهة لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2026.
وذلك بعد تعافيه من المرض الذي جعل يوليان ناجلزمان مدرب المانشافت يستبعده مؤقتا من معسكر الفريق.
وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الألماني يوم الخميس قبل مباراة لوكسمبورج مشاركة فولتماده بعدما تعافى من الإنفلونزا.
واضطر ناجلزمان إلى الاستغناء عن نيك فولتماده في بداية استعداداته لمباراتي تصفيات كأس العالم.
إذ تغيب اللاعب المتألق مع نيوكاسل عن الأيام الأولى للمعسكر الذي بدأ في هيرتسوجيناوراخ يوم الاثنين.
وقرر ناجلزمان عدم استدعاء بديل، في انتظار انضمام فولتماده إلى المعسكر.
وسيلعب منتخب ألمانيا ضد لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية يومي الجمعة والاثنين.
