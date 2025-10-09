الأهلي يعلن تقديم توروب في مؤتمر صحفي غدا الجمعة

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الثالثة عصر غدا الجمعة لتقديم يس توروب المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن الأهلي تولي توروب مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين ونصف.

وكشف الأهلي عن تقديم المدرب الدنماركي إلى وسائل الإعلام في مؤتمر بالثالثة عصر غدا الجمعة.

ويحضر المؤتمر كل من مختار مختار رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف عضو اللجنة ومحمد يوسف المدير الرياضي ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

وذلك خلال فترة التوقف الدولي التي تنتهي يوم الأحد المقبل عقب لقاء مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

ما هي المباريات التي تنتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟

السبت 18 أكتوبر - إيجل نوار البوروندي.. ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 22 أكتوبر - الاتحاد السكندري.. الدوري المصري الجولة 11

السبت 25 أكتوبر - إيجل نوار البوروندي.. إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت.. الدوري المصري الجولة 12

الأحد 2 نوفمبر - المصري البورسعيدي.. الدوري المصري الجولة 13

الخميس 6 نوفمبر - سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. أو مباراة تحديد المركز الثالث

