كومان: لست متفاجئا باستدعائي لمنتخب فرنسا

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 12:22

شدد كينجسلي كومان لاعب النصر السعودي على أنه لم يتفاجأ بقرار استدعائه لمنتخب فرنسا خلال التوقف الدولي الجاري.

وانضم كومان لنادي النصر السعودي قادما من بايرن ميونيخ بداية الموسم الجاري بعد سنوات بالملاعب الأوروبية.

وقال كومان عبر صحيفة ليكيب الفرنسية: "أمضيت 10 سنوات في أوروبا، وهذا لا يختفي بمجرد الانتقال إلى الدوري السعودي. لا تفقد كل شيء بين ليلة وضحاها".

وتابع "لقد لعبت مع بايرن ميونيخ 10 سنوات، ولم أفقد مستواي خلال عام واحد، ولن أفقده هناك أيضا".

وشدد "كنت ألعب نحو 47 مباراة بالموسم. سأخوض الآن عددا أقل من المباريات، لكنني سأعوض ذلك في التدريبات".

وأتم لاعب النصر "أعتقد أن الدوري السعودي، مع النجوم الموجودين فيه اليوم، أصبح أعلى تنافسية".

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أذربيجان وأيسلندا بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاش تشافلييه (باريس سان جيرمان) - مايك ماينان (ميلان) - بريس سامبا (ستاد رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - إبراهيما كوناتيه (ليفربول) - جول كوندي (برشلونة) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - خيفرين تورام (يوفنتوس) - ميكيل أوليسي (بايرن ميونيخ).

الهجوم: أكيليوش (موناكو) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - كريستوفر نكونكو (تشيلسي) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - كينجسلي كومان (النصر) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).

