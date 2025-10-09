إقالة مدرب هيثم حسن في الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال أوفييدو الإسباني يوم الخميس إقالة مدربه فيليكو باونوفيتش.

وذلك بعد 7 أشهر من تعيينه، قاد الفريق خلالها للتأهل للدوري الإسباني الممتاز.

وأوضح النادي في بيان: "يتقدم نادي ريال أوفييدو بالشكر الجزيل لفيليكو باونوفيتش وجهازه الفني على احترافيتهم والتزامهم وتفانيهم خلال فترة قيادة للفريق".

وأضاف البيان "تحت قيادته، حقق ريال أوفييدو الصعود المنتظر إلى الدوري الإسباني الممتاز، وهو إنجاز تاريخي سيبقى خالدًا في ذاكرة جماهير أوفييدو".

وأتم البيان "نتمنى له النادي كل التوفيق في مسيرته المهنية والشخصية".

وترك فيليكو فريقه في المركز الـ17 بجدول الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزين وخسر في 6 مباريات من أصل 8 جولات.

وكان عقد المدرب الصربي مع أوفييدو يمتد حتى صيف 2026.

يذكر أن هيثم حسن المنتظر تواجده مع منتخب مصر كان ضمن العناصر الأساسية التي اعتمد عليها باونوفيتش خلال فترة تواجده مع أوفييدو.

وينحدر اللاعب من أصول مصرية تونسية فرنسية، ويحق له تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة.

قبل أسابيع، قال هيثم حسن عبر إم بي سي مصر 2: "المحادثات بدأت منذ وجود الجهاز الفني السابق للانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف "لم أتوصل لاتفاق نهائي للانضمام لمنتخب مصر لكننا في مرحلة الاتفاق وما زال وكلائي في محادثات مع المسؤولين ولم أتخذ القرار الأخير للانضمام لمنتخب مصر وسأتخذ القرار بالتشاور مع وكلائي".

وتابع "شرط الانضمام للمنتخب الأول وليس الثاني؟ لالم أضع أي شروط لتمثيل منتخب مصر، وسأكون فخورا بتمثيل مصر".

وواصل "لا أعلم متى سأتخذ قراري النهائي بشأن الانضمام لمنتخب مصر من عدمه لكن قريبا لأن كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم اقتربا ولذلك سأقرر قريبا وبشكل سريع".