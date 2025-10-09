كأس العالم للشباب - خروج ممثلي مجموعة مصر.. والأرجنتين تكتسح نيجيريا
الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 12:05
كتب : FilGoal
ودع الثنائي المتأهل من مجموعة مصر منافسات كأس العالم للشباب مبكرا من ثمن النهائي.
وخرج منتخبا اليابان وتشيلي من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام كل من فرنسا والمكسيك على الترتيب.
كما ودع الثنائي الإفريقي نيجيريا وجنوب إفريقيا منافسات البطولة ويبقى منتخب المغرب الأمل الأخير لاستئناف المشوار.
ويتبقى مواجهتان فقط في ثمن النهائي الأولى بين أمريكا وإيطاليا والأخرى بين المغرب وكوريا الجنوبية.
وجاءت نتائج ثمن النهائي حتى الآن كالآتي:
أوكرانيا 0-1 إسبانيا
تشيلي 1-4 المكسيك
كولومبيا 3-1 جنوب إفريقيا
الأرجنتين 4-0 نيجيريا
اليابان 0-1 فرنسا
باراجواي 0-1 النرويج
نرشح لكم
كوبارسي: الكلاسيكو هو أعظم منافسة في كرة القدم تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية ماستانتونو: مزاملة ميسي أفضل ما حدث لي.. ومبابي رائع مبابي: أشعر براحة أكبر في مدريد عن فرنسا موندو ديبورتيفو: برشلونة يرفض المخاطرة بـ جارسيا في الكلاسيكو فولتماده ينضم لتدريبات ألمانيا قبل مواجهة لوكسمبورج بعد تعافيه من المرض كومان: لست متفاجئا باستدعائي لمنتخب فرنسا دي يونج: مواجهة فياريال في أمريكا قرار غير عادل