كأس العالم للشباب - خروج ممثلي مجموعة مصر.. والأرجنتين تكتسح نيجيريا

ودع الثنائي المتأهل من مجموعة مصر منافسات كأس العالم للشباب مبكرا من ثمن النهائي.

وخرج منتخبا اليابان وتشيلي من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام كل من فرنسا والمكسيك على الترتيب.

كما ودع الثنائي الإفريقي نيجيريا وجنوب إفريقيا منافسات البطولة ويبقى منتخب المغرب الأمل الأخير لاستئناف المشوار.

ويتبقى مواجهتان فقط في ثمن النهائي الأولى بين أمريكا وإيطاليا والأخرى بين المغرب وكوريا الجنوبية.

وجاءت نتائج ثمن النهائي حتى الآن كالآتي:

أوكرانيا 0-1 إسبانيا

تشيلي 1-4 المكسيك

كولومبيا 3-1 جنوب إفريقيا

الأرجنتين 4-0 نيجيريا

اليابان 0-1 فرنسا

باراجواي 0-1 النرويج