يوم لقاء مصر وغينيا بيساو.. الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

مصر - جيبوتي - هدف إبراهيم عادل

سمح المجلس الأعلى للإعلام للبرامج الرياضية بمد فترة البث حتى الثانية صباحا عقب لقاء مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم يوم الأحد.

ويحل منتخب غينيا بيساو ضيفا على نظيره المصري في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم في العاشرة من مساء الأحد، بعدما ضمن الفراعنة تأهلهم للمونديال.

وأفاد المجلس الأعلى للإعلام في بيان أنه بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وافق المجلس لجميع القنوات الفضائية ومحطات الإذاعة، بمد بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة، بصفة استثنائية، حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، يوم الأحد 12 أكتوبر 2025

واستثناء الوسائل الإعلامية الناقلة لمباراة المنتخب المصري ومنتخب غينيا بيساو، المزمع إقامتها في العاشرة مساءً يوم 12 أكتوبر الجاري، من العمل بالضوابط التي كان قد سبق إصدارها والخاصة بـ البرامج الرياضية.

مع الالتزام بخلاف ذلك من الضوابط التي أقرها المجلس من قبل.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي، ليصل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم منتخب مصر تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو في مصر.

ويحتضن استاد القاهرة المباراة.

