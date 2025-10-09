مبروك يا مصر.. إنفانتينو يهنئ الفراعنة بالتأهل لـ كأس العالم 2026

توجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتهنئة لمنتخب مصر بعد ضمان التأهل لـ كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية، وضمان مركز الصدارة قبل جولة من النهاية.

وقال إنفانتينو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مبروك يا مصر.. تهانينا لمصر على تأهلها لكأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة

وأضاف "بعد نسخ أعوام 1934 و1990 و2018، سيُرفع علم مصر عاليًا على أكبر منصة في أعظم بطولة رياضية عالمية. نتطلع إلى الترحيب بكم مجددًا".

وأتم "كلنا نتطلع إلى معرفة طريقكم نحو المجد عبر القرعة التي تقام في الخامس من ديسمبر المقبل.. أحسنتم.. نراكم قريبا".

حسم الفراعنة التأهل إلى كأس العالم 2026 في المباراة التي أقيمت في ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.

