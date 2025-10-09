حسام حسن: صلاح يستحق كل الخير وميسي أكمل مارادونا.. ولا أرى المشككين

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بعد حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر قناة إم بي سي مصر: "أشكر لاعبي منتخب مصر كانوا على قدر المسؤولية، وعلى رأسهم قادة الفريق محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه وغيرهم من النجوم".

أما عن اقتراب صلاح من تحطيم رقمه القياسي فأجاب "هذه ليست حساباتنا ولكن حساباتنا مصر، الجميع يُكمل بعضه البعض، شاهدنا مارادونا في الأرجنتين وجاء من بعده ميسي".

وشدد "محمد صلاح يستاهل كل خير، حقق العديد من الإنجازات في الكرة العالمية وأهدافه مع منتخب مصر مهمة ووصوله لكأس العالم للمرة الثانية أمر كبير".

رفع محمد صلاح رصيده إلى 61 هدفا دوليا ويفصله 7 أهداف فقط عن معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وتابع حسام حسن "كنت أتمنى منذ تولي المسؤولية أن نصل إلى كأس العالم وننال شرف مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق الكثير من الإنجازات في وقت قصير جدا رغم كل المشاكل التي تحيط بنا".

وأضاف "نجاح منتخب مصر الحالي نجاح للقيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي الذي وجه أن يكون المدير الفني وطنيا، وكانت رؤيته صحيحة، مصر تمتلك كوادر في كل المجالات".

وواصل "منذ يومي الأول وكل هدفي إسعاد الجماهير المصرية التي تحتاج للفرحة، دائما ما يكون أمامي صورة للجماهير التي تتابع المباريات".

وكشف حسام حسن "هناك تواصل بيني وبين حسن شحاتة الفترة الأخيرة ودائما ما يتواصل معي، بالنسبة لي محمود الجوهري وحسن شحاتة ثنائي عظيم لن يأتي مثلهم".

وبسؤاله عن رده على التشكيك في قدراته كمدير فني أجاب "النقد أمر طبيعي لكن المهم أن يكون إيجابيا، هناك وجهة نظر لكل مدير فني عن آخر وكل مدرب يعلم احتياجاته ويسعى للفوز".

واختتم حسام حسن تصريحاته "أما من يشكك في تواجدك بذلك المنصب فلا أهتم بذلك ولا أنظر له (أنا مش شايف حد) وأهتم بالنقد الإيجابي فقط".

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.