رينار: حينما تكون مدربا لا تستطيع عمل شيء دون الثقة باللاعبين
الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 11:28
كتب : FilGoal
أعرب الفرنسي إيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي عن سعادته البالغة عقب الفوز على إندونيسيا.
وتغلب منتخب السعودية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى.
وقال إيرفي رينار مدرب السعودية في تصريحات للصحفيين: "حينما تكون مدربا لا تستطيع عمل شيء دون الثقة باللاعبين، أعرف أن لديهم هدفا وإصرارا للتأهل".
وأضاف "لا أعتقد أن مستوانا هبط بعد تسجيل الهدف الثالث وأهدرنا الكثير من الفرص، لن يمنحنا أحد التأهل ولكن سنذهب نحن للتأهل بحظوظنا وإيماننا".
وأتم "ردة الفعل كانت رائعة لا أتذكر مواجهة خلقنا هذا الكم من الفرص، والأهم استغلال ذلك وعندما تسيطر على المواجهة يجب أن تنهيها".
وتضم المجموعة كل من السعودية والعراق وإندونيسيا.
