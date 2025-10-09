تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2026 حتى الآن.. وموعد القرعة

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

بعدما حسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة للمونديال إلى 19 منتخبا، فمتى ستتأهل باقي المنتخبات وموعد القرعة.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية، وضمان مركز الصدارة قبل جولة من النهاية.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

المتأهلون لكأس العالم

الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

اليابان

نيوزيلندا

إيران

الأرجنتين

أوزبكستان

كوريا الجنوبية

الأردن

أستراليا

البرازيل

الإكوادور

الأوروجواي

كولومبيا

باراجواي

المغرب

تونس

مصر

وتنقسم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

الدول المضيفة: الولايات المتحدة – كندا – المكسيك

إفريقيا: مصر – المغرب – تونس

آسيا: الأردن – اليابان – كوريا الجنوبية – أستراليا – إيران – أوزبكستان

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي – كولومبيا – الإكوادور – باراجواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

وتحسم بعض المنتخبات تذكرة التأهل للمونديال خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وبعضها سيقتنص بطاقة العبور في فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر.

بينما يكتمل عقد المتأهلين في مارس المقبل من خلال الملحق العالمي.

وتقام مراسم قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة.

