وفاة ميجيل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 11:11

ميجيل أنخيل روسو

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني وفاة مدربه ميجيل أنخيل روسو عن عمر يناهز 69 عاما.

وكان روسو مريضا بالسرطان منذ عام 2017 وتدهورت حالته الصحية نهاية الشهر الماضي.

وسبق وأن تولى روسو قيادة فريق النصر السعودي في ديسمبر 2021 ولمدة ستة أشهر.

وقاد روسو بوكا جونيورز لآخر مرة في 22 سبتمبر الماضي ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني.

وكانت تلك هي الولاية الثالثة لروسو مع بوكا جونيورز بعدما قاد الفريق مرتين من قبل.

ونعى نادي بوكا جونيورز مدربه في بيان رسمي أعلن فيه وفاة روسو.

ويحتل بوكا جونيورز صدارة مجموعته في الدوري الأرجنتيني عقب مرور 11 جولة.

ومن المقرر أن يلعب بوكا جونيورز مباراته المقبلة فجر يوم 19 أكتوبر الجاري.

بوكا جونيورز ميجيل أنخيل روسو
