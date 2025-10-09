منتخب الناشئين يهزم سمارت بسداسية ضمن الاستعدادات لكأس العالم

واصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.

وتغلب منتخب الناشئين على فريق "سمارت إف سي" بستة أهداف دون مقابل في مباراة ودية.

وأقيمت المباراة الودية على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفين، وزياد أيوب هدفين، وكل من سيف الجبالي ومحمد حمد هدف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبل في الودية الثانية ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

ودخل منتخب الناشئين تحت 17 عاما معسكرًا مغلقا بداية من يوم 7 أكتوبر حتى موعد السفر لقطر.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.

وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا، وفنزويلا، وهاييتي.

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.