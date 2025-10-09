حسن شحاتة: أبارك لمنتخب مصر وحسام حسن على التأهل لكأس العالم

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

حسن شحاتة

هنأ حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حسام حسن المدير الفني الحالي بعد التأهل لكأس العالم 2026.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

وقال حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر عبر قناة الحياة: "أردت الظهور في مداخلة تليفونية من أجل أن أبارك لمصر ولحسام حسن وكل اللاعبين بسبب الأداء الذي قدموه وصعدوا بمصر لكأس العالم".

وأضاف "لاعبو منتخب مصر رفعوا رؤوسنا، وكل ذلك لم يأت من فراغ ولكن من مجهود وتكاتف من الجميع سواء المنتخب أو اتحاد الكرة وهاني أبو ريدة".

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.

