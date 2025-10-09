وزير الرياضة يوضح موقف أرض نادي الزمالك

أوضح أشرف صبحي وزير الرياضة موقف أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر.

وقال الوزير عبر أون سبورت: "قمنا بدورنا مع وزير الإسكان، ونتابع ما يحدث مع النيابة بشأن أرض الزمالك".

وأتم "مجلس النادي يؤدي دوره، ولن نترك المؤسسة لكن هناك جزء قانوني وننتظر النتيجة من النيابة".

دكتور أشرف صبحي يتحدث عن أخبار هامة بشأن نادي الزمالك عن الوضع الحالي للنادي#مصر_في_المونديال pic.twitter.com/3m5QkEBGAA — ON Sport (@ONTimeSports) October 8, 2025

وسبق أن كشف ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق عبر حسابه على إكس: "إلى جماهير نادي الزمالك الوفية وإلى مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين".

وأتم "أطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر في القريب العاجل جدا وهذا للعلم".

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.

وبسبب قرار الدولة بسحب الأرض من الزمالك، تضررت مداخيل نادي الزمالك، ما أثر على سيولة صرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية بمختلف اللعبات.