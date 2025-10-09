وزير الرياضة يوضح موقف أرض نادي الزمالك

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 01:00

كتب : FilGoal

أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

أوضح أشرف صبحي وزير الرياضة موقف أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر.

وقال الوزير عبر أون سبورت: "قمنا بدورنا مع وزير الإسكان، ونتابع ما يحدث مع النيابة بشأن أرض الزمالك".

وأتم "مجلس النادي يؤدي دوره، ولن نترك المؤسسة لكن هناك جزء قانوني وننتظر النتيجة من النيابة".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو كرة سلة - انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في الجولة الثانية من دوري المرتبط هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد

وسبق أن كشف ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق عبر حسابه على إكس: "إلى جماهير نادي الزمالك الوفية وإلى مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين".

وأتم "أطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر في القريب العاجل جدا وهذا للعلم".

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.

وبسبب قرار الدولة بسحب الأرض من الزمالك، تضررت مداخيل نادي الزمالك، ما أثر على سيولة صرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية بمختلف اللعبات.

الزمالك أشرف صبحي
نرشح لكم
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل توروب: الأهلي من مستوى بايرن وبرشلونة.. وهذا ما يفتقره اللاعبون في الدوري المصري الإسماعيلي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة.. واستمرار المجلس إمام وداري ورضا وفؤاد.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق الأهلي يعلن تفاصيل إصابة حسين الشحات مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية
أخر الأخبار
وزير الرياضة يوضح موقف أرض نادي الزمالك ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يعلن إجراء تغييرات في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب ساعة | الكرة المصرية
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط 2 ساعة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف 2 ساعة | آسيا
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة 3 ساعة | منتخب مصر
مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514939/وزير-الرياضة-يوضح-موقف-أرض-نادي-الزمالك