وزير الرياضة يعلن إجراء تغييرات في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

منتخب الشباب - أسامة نبيه

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن إجراء تغيير للجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب.

وودع منتخب مصر للشباب نهائيات المونديال من الدور الأول بعدما اكتفى بفوز وحيد جاء على حساب تشيلي صاحبة الأرض.

وقال وزير الرياضة عبر أون سبورت: "لسنا راضين عما حدث في كأس العالم للشباب، وهاني أبو ريدة أخبرني بأنه سيتم إجراء تغيير للجهاز الفني لمنتخب الشباب، من أجل التجهيز للمشاركة في أولمبياد 2028".

وشدد "لن نسمح بالإخفاق أي كان الأسباب، ومنتخب الشباب يضم أسماء رائعة وهذا الجيل الذي سنعتمد عليه مستقبلا".

وقاد أسامة نبيه منتخب مصر للشباب في كأس أمم إفريقيا للتأهل لكأس العالم والذي ودعه مبكرا.

وبدأ الجيل الحالي لمنتخب مصر للشباب مشواره تحت قيادة وائل رياض، ثم قاده البرازيلي روجيرو ميكالي في بطولة شمال إفريقيا وقاده للتأهل لنهائيات أمم إفريقيا ثم رحل وتولى نبيه المهمة منذ ذلك الحين.

وجاء ترتيب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث

1 فرنسا: 6 نقاط

2 كوريا الجنوبية: 4 نقاط

3 إسبانيا: 4 نقاط

4 نيجيريا: 3 نقاط وفارق أهداف 0 وله مباراة أخيرة مع كولومبيا

5 أستراليا: 3 نقاط وفارق أهداف -2 وسجلوا 4 أهداف

6 مصر: 3 نقاط وفارق أهداف -2 وسجلوا 3 أهداف

منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب وزير الرياضة
