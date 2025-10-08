وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

يس توروب

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن أسباب اختيار يس توروب لتدريب الفريق.

وأعلن الأهلي عن التعاقد مع الدنماركي يس توروب لتدريب الفريق.

وقال وليد صلاح عبر قناة النادي: "تحدثنا مع توروب قبل التعاقد معه ووجهنا له عدة أسئلة وهو جواب عليها بشكل رائع".

وأضاف "سألنا توروب إذا كان لديه فكر معين والفريق غير قادر على تطبيقه، فهل يستطيع تغييره وكان رده علينا أنه لديه مرونة ويغير طريقة لعبه على حسب الفريق سواء كان فريق بطولة ويلعب بطريقة هجومية، أو فريق متوسط ويلعب بشكل دفاعي".

وأكمل "كل ردود توروب علينا كانت مقنعة جدا، وسألنا عنه وشاهدنا مباريات كثيرة له في الملعب وخارجه، وشاهدنا كيف يتعامل مع الجماهير وأيضا الإعلام الذي يتعامل معه بأفضل طريقة".

وأتم تصريحاته "توروب لديه سيرة ذاتية ولديه طموح ليحقق الإنجازات مع الأهلي".

