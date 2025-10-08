وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي مستجدات ملفات تجديد بعض نجوم فريقه وأيضا الصفقات الجديدة.

وقال وليد صلاح عبر قناة الأهلي: "اتخذنا قرارا جماعيا في الأهلي أنه لا يوجد شيء اسمه ترضية، وأقل عقد سيكون 5 مواسم، سنذهب للاعب إذا كان يتبقى له 3 مواسم لنعرض عليه التجديد موسمين".

وأضاف "اللاعب الذي ينتهي تعاقده سنعرض عليه عرض رسمي برقم مناسب له وعدة امتيازات وبنود إضافية، وإذا وافق سنتمم الصفقة وإذا رفض سنتفاوض على عدة بنود ولكن دون أن نتخطى الرقم المحدد سابقا، والأهم من ذلك هو تحضير البديل قبل فترة".

وشدد "لن نفتح ملف الصفقات إلا بعد قدوم توروب حتى يختار بنفسه اللاعبين الجدد المطلوبين في الفريق".

وأردف "كان هناك عدة عروض لحسين الشحات ولكن رفضناها، والشحات يعشق الأهلي وجماهيره وله مواقف معروفة، والشحات وجدت أنه يرحب بالتجديد ولذلك فهناك عدة مقترحات مثلا أن نجدد معه ويخرج للإعارة لمدة موسم حتى يستفيد ماديا، وفي النهاية كل الأمور مطروحة طالما أن هناك توافق بين الطرفين".

وأوضح "سيتم قيد حمزة علاء في قائمة الأهلي في يناير وسنكمل الموسم بـ4 حراس مرمى ولن يخرج أي منهم للإعارة لأن الموسم طويل ولدينا بطولات كثيرة مثل كأس الرابطة والدوري وكأس مصر وإفريقيا".

وأفصح "تحدثت اليوم مع أحمد عبد القادر وحسين الشحات، والحديث معهما كان بشكل إيجابي جدا عن التجديد".

وأكد "أليو ديانج من اللاعبين المؤثرين في الفريق، وسيتم تحويل ملف اللاعبين الأجانب كله للمدرب الجديد، ديانج لاعب مميز وكبير ومهم جدا بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "كوكا لاعب مميز ومن أهم لاعبي الأهلي ويلعب في أكثر من مركز، وكان من أهم أسباب فوز الأهلي على الزمالك ومنع خطورة خوان ألفينا في خطة عماد النحاس".