كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط

واصلت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد انتصاراتها في الجولة الثالثة من دوري المرتبط.

وأقيمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لدوري المرتبط لكرة السلة رجال للموسم الجديد 2025-2026، والتي شهدت مواجهات قوية ومنافسة كبيرة بين الفرق المشاركة.

وأقيمت اليوم مباريات قوية على مستوى فرق الرجال والمرتبط تحت 18 سنة، وجاءت نتائج الرجال على النحو التالي:

طلائع الجيش 66-64 الأولمبي

الأهلي 75-61 سموحة

الشمس 80-92 بتروجت

الاتحاد 104-73 هليوبوليس

ألعاب دمنهور 59-47 الطيران

الزمالك 64-49 المصرية للاتصالات

القناة 82-60 الزهور

سبورتنج 57-67 الجزيرة

يذكر أن المجموعة الأولى تضم فرق الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، والأولمبي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الاتحاد السكندري، هليوبوليس، الشمس، وبتروجت.

وفي المجموعة الثالثة يقع كل من الزمالك، المصرية للاتصالات، ألعاب دمنهور، والطيران، فيما تضم المجموعة الرابعة أندية سبورتنج، الجزيرة، القناة، والزهور.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 6 و7 و8 أكتوبر، بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.

ويقام دور الـ16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي 28 و31 من نفس الشهر.