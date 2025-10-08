تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 23:26

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

تقدم منتخب السعودية خطوة نحو كأس العالم 2026 بعد الفوز على إندونيسيا في افتتاح الملحق الآسيوي.

وتغلب منتخب السعودية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتضم المجموعة كل من السعودية والعراق وإندونيسيا.

وتقام المباراة المقبلة بين العراق وإندونيسيا ضمن منافسات الجولة الثانية مساء السبت.

ويصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق.

وافتتح كيفن ديكس التسجيل لمنتخب إندونيسيا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

بينما نجح صالح أبو الشامات من إدراك التعادل سريعا في الدقيقة 17، قبل أن يتقدم فراس البريكان في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

ونجح البريكان في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يقلص ديكس النتيجة في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وشارك محمد كنو كبديل في الدقيقة 89 وتحصل على بطاقتين صفراوتين مما تسبب في طرده بعد 4 دقائق فقط.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأربعاء 8 أكتوبر - عمان x قطر - 6:00 مساءً

السبت 11 أكتوبر - الإمارات x عمان - 8:15 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر - قطر x الإمارات - 8:00 مساءً

المجموعة الثانية:

الأربعاء 8 أكتوبر - السعودية x إندونيسيا - 8:15 مساءً

السبت 11 أكتوبر - العراق x إندونيسيا - 10:30 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر - السعودية x العراق - 9:45 مساءً

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

كأس العالم منتخب السعودية إندونيسيا
