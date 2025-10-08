هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة

يعتبر محمد هاني ظهير أيمن المنتخب المصري، أن مصر تمتلك جيل قوي.

وأوضح هاني في تصريحات لقناة أون سبورت: "لدينا منتخب قوي في وجود المحترفين مثل محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد بالإضافة للاعبين في الدوري المصري".

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

وأضاف "حلم كبير، كنت أشاهد أفلام عن تأهل مصر لكأس العالم".

وأكمل "التصفيات لم تكن سهلة، وكل الفرق الإفريقية لديها لاعبون في أوروبا".

وعن إقامة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية "كان هناك سلبيات كثيرة في كأس العالم للأندية".

وأضاف "جميع الفرق الأوروبية شكت من الملاعب والأجواء، الجو لم يكن مهيئا لأن يظهر اللاعبون أفضل ما لديهم، ليست أعذار ولكنه الواقع الذي مررنا به".

وخاض الأهلي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي".

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بتعادلين وخسارة.

وأتم حديثه عن كأس الأمم الإفريقية "الجيل السابق قدوة لنا ونحن قادرون على الفوز ببطولة إفريقيا".

ويخوض منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية ديسمبر المقبل ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وأنجولا.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.