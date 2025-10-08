مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي

يعتبر مهند لاشين لاعب منتخب مصر، أن التأهل لكأس العالم أهم شيء حققه في مسيرته.

وأضاف لاشين في تصريحات لقناة أون سبورت "الصعود لكأس العالم يضعنا في تاريخ مصر، بعدما نجحنا في قيادة المنتخب للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ".

وأكمل "أهم شيء حققته خلال مسيرتي هو التأهل لكأس العالم".

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

وعن كأس الأمم الإفريقية، قال مهند "أتمنى التتويج بكأس الأمم لتضاف لتاريخي".

ويخوض منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية ديسمبر المقبل ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وأنجولا.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.