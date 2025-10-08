وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن تفاصيل عمله في الفترة الماضية مع الأحمر منذ توليه مهام منصبه.

وقال وليد صلاح عبر قناة الأهلي: "اختيار الخطيب لي لأتولى منصب مدير الكرة في الأهلي كان مفاجأة سعيد لي، وكنت أنتظر هذه الخطوة منذ سنوات وأنا مؤهل لها".

وأضاف "أصعب قرار اتخذته في الأهلي حتى الآن هو قرار استبعاد زيزو وأفشة من مباراة الزمالك، الثنائي عاد من الإصابة قبل القمة بيومين وتحدثت مع عماد النحاس وطبيب الفريق، واتفقنا على أنه إذا شارك الثنائي في المباراة ستكون مخاطرة كبيرة وقد نخسر زيزو وأفشة لفترة طويلة، ولذلك قررنا عدم الدفع بهما في اللقاء، وبعد ذلك شارك الثنائي في مباراة كهرباء الإسماعيلية وكان سببا في الفوز".

وأكد "الخطيب يدعمني بكل قوة وكلما اتخذت أي قرار يدعمه ويوافق عليه".

وأردف "النتائج هي التي تتحكم في كرة القدم، وعندما تتراجع نتائج أي فريق تكثر حوله الأقاويل وشاهدنا ذلك في برشلونة بعد التعثر في مباراتين".

وأوضح "إجازة الأهلي بين الموسمين كانت طويلة جدا لمدة 18 يوما من ريبيرو، ولذلك فترة الإعداد للموسم الجديد كانت قصيرة والفريق لم يستطع الوصول لأعلى مستوى بدني له، ولذلك تعرض الكثير من اللاعبين للإصابات وأيضا أصبح الفريق غير قادر على الظهور بشكل فني جيد".

وأشار "الفريق يعاني بشكل كبير من الشائعات حوله ولا أعرف مصاردها، وآخرها واقعة أفشة والبعض قال إن هناك مشادة بيننا ولكن هذا لم يحدث تماما".

واستطرد "أرفض تماما فكرة اللعب بعشرة لاعبين حتى في حالة إصابة أي لاعب، وفي مباراة الكهرباء تعرض للإصابة وخرج من الملعب ولذلك قمت وطلبت منه الدخول للملعب مرة أخرى حتى لا نلعب منقصوين".

وأكمل "الأهلي إذا تفرغ فقط لكرة القدم سنفوز بكل البطولات بشكل مريح، لكن الكثير يحاول أخذ الفريق لأي حديث خارج كرة القدم".

وأفصح "منعت اللاعبين من كل شيء يخص التواصل الاجتماعي سواء نشر أي شيء أو كتابة منشورات أو الرد على أي أخبار أو إجراء مقابلات إعلامية، ولذلك يشعر اللاعبين بحالة تضييق الخناق عليهم وهم معذورين في ذلك ويريدون الرد على الشائعات التي تصل إلى أسرهم وتجلعهم في حالة قلق مستمرة".

وكشف "هناك لقطتين هما أهم ما حدث في مباراة القمة وتأكدت منهما أننا سنفوز، الأولى بعد هدف التعادل مروان عطية ذهب سريعا ليأخذ كرة أخرى من خارج الملعب لنستكمل اللعب سريعا، واللقطة الثانية في استراحة شرب المياه، جمهور الأهلي صنع ملحمة في المدرجات وكان يصرخ بأعلى صوت، وهنا عرفنا جميعا أننا سنفوزعلى الزمالك".

وعن الإنحياز للاعبين قال: "التقييم الصحيح للموقف سيجعلك تتخذ القرار الصحيح، مثلا موقف ياسر إبراهيم كان تقييمي له أنه انفعال ملعب وأنه لا يعلم ما حدث، ولذلك كان يجب أن يتحدث ياسر مع مروان عطية واتصل به، وأيضا اتصل بـ أيمن يونس ومحمد فضل ثنائي الاستديو التحليلي للاعتذار لهما وتوضيح الأمر".

وتابع "إشارة تريزيجيه لم تكن للجمهور، تريزيجيه يعشق الأهلي بشكل كبير ولذلك طلبت منه الذهاب للجمهور في المباراة التالية وأنا خلفه، وبالفعل ذهب للجمهور واعتذر له والجمهور هتف له وانتهى الأمر".

واستمر في حديثه "أريد الحصول من كل لاعب على أفضل نسخة منه، ولا أريد خسارة أي لاعب".

وكشف "عماد النحاس اتخذ قرارا موفقا بإراحة بعض اللاعبين أمام حرس الحدود منهم محمد علي بن رمضان وأحمد كوكا، وذلك ليكون هؤلاء اللاعبين في حالة بدنية جيدة أمام الزمالك".

وزاد "بنسبة كبيرة عماد النحاس سيرحل عن الأهلي لأنه يريد خوض تجربة منفردة كمدير فني لأحد فرق الدوري، لكنه وافق على طلبي بالاستمرار مع الفريق لحين حضور المدير الفني الجديد وحضور المؤتمر الصحفي قبل استلام مهام عمله".

وأتم تصريحاته "عماد النحاس يمتلك عدة عروض من خارج وداخل مصر لكنه سيدرسها جيدا قبل الموافقة على أحدها".