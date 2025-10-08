"شعر بإصابة".. سعفان الصغير يكشف سبب تبديل الشناوي أمام جيبوتي

كشف سعفان الصغير مدرب حراس منتخب مصر عن سبب استبدال محمد الشناوي أمام جيبوتي.

وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح سعفان الصغير في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة "الشناوي شعر بإصابة في العضلة الأمامية بين الشوطين فقمت بعمليات الإحماء مع الثنائي مصطفى شوبير ومحمد صبحي، والقرار كان بالدفع بشوبير".

ودفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي في الدقيقة 61 من المباراة.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وعن التأهل، قال سعفان "الهدف الأول كان لحسام وإبراهيم حسن أن نتأهل لكأس العالم".

وأضاف "ننتظر الجماهير لإقامة حفل كبير بالتأهل لكأس العالم أمام غينيا بيساو".

ويلتقي المنتخب المصري أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم على استاد القاهرة.

وتابع "كل الفرق التي واجهناها احترمناها، وهذه هي كرة القدم، لن نستهتر بأي فريق حتى لو كان في ذيل المجموعة".

وعن كأس الأمم الإفريقية، كشف مدرب الحراس عن أمنيته "أحلم أن يلتقي منتخبا مصر والمغرب في النهائي".

ويخوض المنتخب المصري كأس الأمم الإفريقية في المغرب ديسمبر المقبل، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

واختتم سعفان الصغير حديثه "باب المنتخب مفتوح، ولم نجامل أحدا، أو نغضب من أحد، جميع أفراد الجهاز الفني يقولون رأيهم، ونحب أن نضم اللاعبين الذين انضموا معنا منذ البداية في معسكر بطولة لعاصمة الإدارية".