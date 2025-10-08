"شعر بإصابة".. سعفان الصغير يكشف سبب تبديل الشناوي أمام جيبوتي

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 22:33

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصطفى شوبير

كشف سعفان الصغير مدرب حراس منتخب مصر عن سبب استبدال محمد الشناوي أمام جيبوتي.

وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح سعفان الصغير في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة "الشناوي شعر بإصابة في العضلة الأمامية بين الشوطين فقمت بعمليات الإحماء مع الثنائي مصطفى شوبير ومحمد صبحي، والقرار كان بالدفع بشوبير".

أخبار متعلقة:
مجموعة مصر - بوركينا تفوز على سيراليون وتقترب من الملحق الإفريقي لـ تصفيات كأس العالم مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل

ودفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بمصطفى شوبير بدلا من محمد الشناوي في الدقيقة 61 من المباراة.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وعن التأهل، قال سعفان "الهدف الأول كان لحسام وإبراهيم حسن أن نتأهل لكأس العالم".

وأضاف "ننتظر الجماهير لإقامة حفل كبير بالتأهل لكأس العالم أمام غينيا بيساو".

ويلتقي المنتخب المصري أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم على استاد القاهرة.

وتابع "كل الفرق التي واجهناها احترمناها، وهذه هي كرة القدم، لن نستهتر بأي فريق حتى لو كان في ذيل المجموعة".

وعن كأس الأمم الإفريقية، كشف مدرب الحراس عن أمنيته "أحلم أن يلتقي منتخبا مصر والمغرب في النهائي".

ويخوض المنتخب المصري كأس الأمم الإفريقية في المغرب ديسمبر المقبل، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

واختتم سعفان الصغير حديثه "باب المنتخب مفتوح، ولم نجامل أحدا، أو نغضب من أحد، جميع أفراد الجهاز الفني يقولون رأيهم، ونحب أن نضم اللاعبين الذين انضموا معنا منذ البداية في معسكر بطولة لعاصمة الإدارية".

محمد الشناوي منتخب مصر جيبوتي
نرشح لكم
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل بدون خسارة.. مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى التأهل لكأس العالم 2026 تأهل كمدرب ولاعب.. إنجاز تاريخي لـ حسام وإبراهيم بعد الوصول بمصر لكأس العالم حسام حسن: أجيال كثيرة كانت يجب أن تتأهل للمونديال.. وأتمنى مقابلة السيسي
أخر الأخبار
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط 55 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف 57 دقيقة | آسيا
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة ساعة | منتخب مصر
مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي ساعة | منتخب مصر
الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم ساعة | منتخب مصر
وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514928/شعر-بإصابة-سعفان-الصغير-يكشف-سبب-تبديل-الشناوي-أمام-جيبوتي