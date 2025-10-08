توروب: الأهلي من مستوى بايرن وبرشلونة.. وهذا ما يفتقره اللاعبون في الدوري المصري

شرح يس توروب المدير الفني الجديد لـ الأهلي سبب توليه تدريب الأهلي، وكشف ما يفتقر إليه اللاعب المصري من خلال متابعته.

وأعلن الأهلي تولي توروب مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين ونصف.

وقال المدير الفني الجديد لـ الأهلي عبر موقع TV2 سبورت الدنماركي: "إذا نظرنا إلى قارة أخرى مثل إفريقيا، فسنجد أن الأهلي أكبر نادي في أفريقيا، بأكثر من 80 مليون مشجع. الأمر أشبه بزيارة برشلونة أو بايرن إلى أوروبا. إنه فريق من هذا المستوى".

وأضاف "انجذبت إلى فكرة فتح أبواب جديدة، ودخول قارة جديدة، مع ما يصاحب ذلك من ضغط. ولذلك وافقت في النهاية على هذا التحدي الكبير".

وأكمل بالحديث عن الراتب: "سأذهب إلى القاهرة لتحقيق بعض النتائج، ولأخطو خطوة أخرى في مسيرتي المهنية. لذا، من الواضح أن الراتب جزء من الأمر، وهو أمر جيد بالتأكيد. لكن مهما كان الأمر، أحتفظ به لنفسي".

وأشار التقرير إلى أن المدرب سيتقاضى ما يعادل 3 ملايين دولار سنويا.

وأردف "إنها صفقة متكاملة، تجلس وتنظر إليها في النهاية وتقيّم ما إذا كنت ترى نفسك فيها سواءً المشروع نفسه أو الصفقة ككل. لذا، بالطبع كان لها تأثير، الأهلي تواصل معي عدة مرات، لكن هذه المرة فقط نجحنا في التوصل لاتفاق".

وأردف عن مشاركة الفريق من قبل في كأس العالم للأندية: "يقدمون عروضا رائعة أيضا على المسرح الكبير. إنه نادٍ يضم العديد من اللاعبين الدوليين، لذا فهو لا يسعى فقط للفوز بالدوري المصري، بل عليه أن يُقدّم عروضًا عالمية".

وأتم "ما رأيته خلال الشهر الماضي من كرة القدم المصرية هو دوري يتمتع بجودة فردية عالية، لكنهم يفتقرون إلى القليل من الفهم التكتيكي للفريق، والذي آمل أن أتمكن من المساعدة فيه واتخاذ الخطوة التالية إلى الأمام في التطوير".

ويبدأ توروب مهمته مع الأهلي يوم الجمعة.