توروب: الأهلي من مستوى بايرن وبرشلونة.. وهذا ما يفتقره اللاعبون في الدوري المصري

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 22:33

كتب : FilGoal

يس توروب - مدرب الأهلي

شرح يس توروب المدير الفني الجديد لـ الأهلي سبب توليه تدريب الأهلي، وكشف ما يفتقر إليه اللاعب المصري من خلال متابعته.

وأعلن الأهلي تولي توروب مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين ونصف.

وقال المدير الفني الجديد لـ الأهلي عبر موقع TV2 سبورت الدنماركي: "إذا نظرنا إلى قارة أخرى مثل إفريقيا، فسنجد أن الأهلي أكبر نادي في أفريقيا، بأكثر من 80 مليون مشجع. الأمر أشبه بزيارة برشلونة أو بايرن إلى أوروبا. إنه فريق من هذا المستوى".

أخبار متعلقة:
مدافع برشلونة ونجم نابولي.. أبرز من دربهم يس توروب خلال مسيرته مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية ماذا ينتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟ التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق

وأضاف "انجذبت إلى فكرة فتح أبواب جديدة، ودخول قارة جديدة، مع ما يصاحب ذلك من ضغط. ولذلك وافقت في النهاية على هذا التحدي الكبير".

وأكمل بالحديث عن الراتب: "سأذهب إلى القاهرة لتحقيق بعض النتائج، ولأخطو خطوة أخرى في مسيرتي المهنية. لذا، من الواضح أن الراتب جزء من الأمر، وهو أمر جيد بالتأكيد. لكن مهما كان الأمر، أحتفظ به لنفسي".

وأشار التقرير إلى أن المدرب سيتقاضى ما يعادل 3 ملايين دولار سنويا.

وأردف "إنها صفقة متكاملة، تجلس وتنظر إليها في النهاية وتقيّم ما إذا كنت ترى نفسك فيها سواءً المشروع نفسه أو الصفقة ككل. لذا، بالطبع كان لها تأثير، الأهلي تواصل معي عدة مرات، لكن هذه المرة فقط نجحنا في التوصل لاتفاق".

وأردف عن مشاركة الفريق من قبل في كأس العالم للأندية: "يقدمون عروضا رائعة أيضا على المسرح الكبير. إنه نادٍ يضم العديد من اللاعبين الدوليين، لذا فهو لا يسعى فقط للفوز بالدوري المصري، بل عليه أن يُقدّم عروضًا عالمية".

وأتم "ما رأيته خلال الشهر الماضي من كرة القدم المصرية هو دوري يتمتع بجودة فردية عالية، لكنهم يفتقرون إلى القليل من الفهم التكتيكي للفريق، والذي آمل أن أتمكن من المساعدة فيه واتخاذ الخطوة التالية إلى الأمام في التطوير".

ويبدأ توروب مهمته مع الأهلي يوم الجمعة.

وذلك خلال فترة التوقف الدولي التي تنتهي يوم الأحد المقبل عقب لقاء مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

ما هي المباريات التي تنتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟

السبت 18 أكتوبر - إيجل نوار البوروندي.. ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 22 أكتوبر - الاتحاد السكندري.. الدوري المصري الجولة 11

السبت 25 أكتوبر - إيجل نوار البوروندي.. إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت.. الدوري المصري الجولة 12

الأحد 2 نوفمبر - المصري البورسعيدي.. الدوري المصري الجولة 13

الخميس 6 نوفمبر - سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

الأحد 9 نوفمبر - ؟؟؟؟.. نهائي السوبر المصري.. أو مباراة تحديد المركز الثالث

يس توروب الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل الإسماعيلي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة.. واستمرار المجلس إمام وداري ورضا وفؤاد.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق الأهلي يعلن تفاصيل إصابة حسين الشحات مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية مصدر من الأهلي لـ في الجول: عادل مصطفى سيستمر في الجهاز الفني الجديد.. وموقف النحاس
أخر الأخبار
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط 55 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف 57 دقيقة | آسيا
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة ساعة | منتخب مصر
مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي ساعة | منتخب مصر
الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم ساعة | منتخب مصر
وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514927/توروب-الأهلي-من-مستوى-بايرن-وبرشلونة-وهذا-ما-يفتقره-اللاعبون-في-الدوري-المصري