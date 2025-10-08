مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا

شدد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر على أن هدف الفراعنة الآن هو الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم.

مصطفى محمد النادي : نانت مصر

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي، ليصل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

وقال مصطفى عبر أون سبورت: "منتخب مصر يضم لاعبين رجال على أعلى مستوى ونستحق التأهل لكأس العالم، وسيكون هذا الطبيعي بالنسبة لنا في المستقبل".

وأضاف "طموحنا ليس فقط التأهل للمونديال ولكن تحقيق الإنجاز في البطولة والوصول لأبعد نقطة".

وواصل "سنركز في أمم إفريقيا وهدفنا الفوز بلقب البطولة، وشرف لأي لاعب ارتداء قميص منتخب مصر ويجب على كل لاعب في المنتخب بذل كل جهده".

وأكمل "فرحة الجمهور المصري رائعة وأتمنى أن يظل في دعمنا خلال كأس العالم وأمم إفريقيا حتى نحقق ما نريد".

وأتم تصريحاته "لا يوجد بطولة سهلة ولا يوجد مستحيل، سنقدم كل ما لدينا في أمم إفريقيا ولدينا جهاز فني على أعلى مستوى، سنقاتل في البطولة حتى نحقق هدفنا في النهاية".

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم منتخب مصر تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو في مصر.