مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جيبوتي - مصطفى محمد

شدد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر على أن هدف الفراعنة الآن هو الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم.

مصطفى محمد

النادي : نانت

مصر

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي، ليصل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

وقال مصطفى عبر أون سبورت: "منتخب مصر يضم لاعبين رجال على أعلى مستوى ونستحق التأهل لكأس العالم، وسيكون هذا الطبيعي بالنسبة لنا في المستقبل".

أخبار متعلقة:
أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل بدون خسارة.. مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى التأهل لكأس العالم 2026

وأضاف "طموحنا ليس فقط التأهل للمونديال ولكن تحقيق الإنجاز في البطولة والوصول لأبعد نقطة".

وواصل "سنركز في أمم إفريقيا وهدفنا الفوز بلقب البطولة، وشرف لأي لاعب ارتداء قميص منتخب مصر ويجب على كل لاعب في المنتخب بذل كل جهده".

وأكمل "فرحة الجمهور المصري رائعة وأتمنى أن يظل في دعمنا خلال كأس العالم وأمم إفريقيا حتى نحقق ما نريد".

وأتم تصريحاته "لا يوجد بطولة سهلة ولا يوجد مستحيل، سنقدم كل ما لدينا في أمم إفريقيا ولدينا جهاز فني على أعلى مستوى، سنقاتل في البطولة حتى نحقق هدفنا في النهاية".

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم منتخب مصر تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو في مصر.

مصر منتخب مصر مصطفى محمد كأس العالم
نرشح لكم
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم "شعر بإصابة".. سعفان الصغير يكشف سبب تبديل الشناوي أمام جيبوتي أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل بدون خسارة.. مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى التأهل لكأس العالم 2026 تأهل كمدرب ولاعب.. إنجاز تاريخي لـ حسام وإبراهيم بعد الوصول بمصر لكأس العالم حسام حسن: أجيال كثيرة كانت يجب أن تتأهل للمونديال.. وأتمنى مقابلة السيسي
أخر الأخبار
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط 54 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف 56 دقيقة | آسيا
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة ساعة | منتخب مصر
مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي ساعة | منتخب مصر
الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم ساعة | منتخب مصر
وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514925/مصطفى-محمد-هدفنا-الوصول-لأبعد-نقطة-في-المونديال-والفوز-بكأس-أمم-إفريقيا