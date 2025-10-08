وكيله: سولي يمكنه اللعب لمنتخبي الأرجنتين أو إيطاليا.. ولا نعلم ما سيحدث

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

ماتياس سولي - روما - إنتر

كشف مارتن جواستاديسينو وكيل الأرجنتيني ماتياس سولي لاعب وسط روما الإيطالي إمكانية ارتداء اللاعب لقميص منتخب إيطاليا.

ويمكن للاعب الشاب أن يمثل منتخبي إيطاليا أو الأرجنتين إذ لم يلعب من قبل لمنتخب الأرجنتين الأول واكتفى بارتداء قميص منتخبات الشباب.

وقال وكيله عبر موقع روما 24: "ماتياس سولي يحلم باللعب في كأس العالم، هو يحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، لا نعلم ما سيحدث إذا لم يتغير موقف الأرجنتين".

أخبار متعلقة:
سولي: اللعب ببساطة هي أفضل نصيحة حصلت عليها من رانييري صاروخية سولي تنقذ روما من خسارة الدربي وتفرض التعادل مع لاتسيو التشكيل - لا تغييرات من موتا على يوفنتوس.. وسولي يواجه فريقه السابق يكون ثنائية مع ديبالا.. روما يعلن التعاقد مع سولي

وأضاف "الأمر غير محسوم حتى الآن، ما أستطيع قوله إنه يمتلك الفرصة بشكل قانوني للعب لمنتخب إيطاليا".

وانضم سولي لقائمة منتخب الأرجنتين في 2024 وجلس على مقاعد البدلاء ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم لكن دون خوض أي مباراة رسمية بقميص أبطال العالم.

اللاعب الذي يشغل مركزي صانع الألعاب والجناح الأيمن يلعب لروما منذ بداية الموسم الماضي بعد انتقاله من يوفنتوس.

وخاض سولي الموسم الحالي 3 مباريات سجل 3 وصنع 2 في 8 مباريات بجميع المسابقات.

يذكر أن ماتيو ريتيجي مهاجم منتخب إيطاليا وُلد في الأرجنتين ولعب للأتزوري لأنه يملك جواز سفر إيطالي.

ماتياس سولي الأرجنتين إيطاليا
نرشح لكم
برشلونة يكشف تفاصيل مواجهة فياريال في أمريكا.. وخصم لمن لا يستطيع السفر رونالدو: لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب.. وأحاول الاستمتاع باللحظة دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر تقرير أرجنتيني: ليساندرو مارتينيز قد يعود في نهاية أكتوبر شكوك حول مشاركة هاري كين ضد ويلز استبعاد هاوسن من معسكر إسبانيا.. وانضمام لابورت بدلا منه جراديشار: الأطباء في مصر تعاملوا مع إصابتي بشكل مميز.. وعانيت في بداية حياتي بالقاهرة دراكسلر: لم يعد كثير من الناس يعرفونني في قطر
أخر الأخبار
وزير الرياضة يعلن إجراء تغييرات في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب 3 دقيقة | الكرة المصرية
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط ساعة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف ساعة | آسيا
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة ساعة | منتخب مصر
مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي ساعة | منتخب مصر
الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514924/وكيله-سولي-يمكنه-اللعب-لمنتخبي-الأرجنتين-أو-إيطاليا-ولا-نعلم-ما-سيحدث