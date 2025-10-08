وكيله: سولي يمكنه اللعب لمنتخبي الأرجنتين أو إيطاليا.. ولا نعلم ما سيحدث

كشف مارتن جواستاديسينو وكيل الأرجنتيني ماتياس سولي لاعب وسط روما الإيطالي إمكانية ارتداء اللاعب لقميص منتخب إيطاليا.

ويمكن للاعب الشاب أن يمثل منتخبي إيطاليا أو الأرجنتين إذ لم يلعب من قبل لمنتخب الأرجنتين الأول واكتفى بارتداء قميص منتخبات الشباب.

وقال وكيله عبر موقع روما 24: "ماتياس سولي يحلم باللعب في كأس العالم، هو يحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، لا نعلم ما سيحدث إذا لم يتغير موقف الأرجنتين".

وأضاف "الأمر غير محسوم حتى الآن، ما أستطيع قوله إنه يمتلك الفرصة بشكل قانوني للعب لمنتخب إيطاليا".

وانضم سولي لقائمة منتخب الأرجنتين في 2024 وجلس على مقاعد البدلاء ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم لكن دون خوض أي مباراة رسمية بقميص أبطال العالم.

اللاعب الذي يشغل مركزي صانع الألعاب والجناح الأيمن يلعب لروما منذ بداية الموسم الماضي بعد انتقاله من يوفنتوس.

وخاض سولي الموسم الحالي 3 مباريات سجل 3 وصنع 2 في 8 مباريات بجميع المسابقات.

يذكر أن ماتيو ريتيجي مهاجم منتخب إيطاليا وُلد في الأرجنتين ولعب للأتزوري لأنه يملك جواز سفر إيطالي.