أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل

قدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، التهنئة للمنتخب الوطني والشعب المصري بعد التأهل لكأس العالم.

وفاز المنتخب المصري على حساب جيبوتي 3-0 في الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وأوضح هاني أبو ريدة في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة:"أجيال كثيرة كان يجب أن تتأهل لكأس العالم، ولكن لم يحالفها الحظ".

وتأهل المنتخب المصري لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ بعد نسخ 1934، و1990 في إيطاليا، بالإضافة إلى نسخة روسيا 2018.

وأكد أبو ريدة دعمه لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر "ربنا يوفق حسام حسن في كأس الأمم في المغرب".

وتابع " جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل، وهناك فرق كبرى لم توفق في التأهل، الفرق الصغرى تطمع في التأهل على حساب الفرق الكبرى".

ويخوض المنتخب المصري كأس الأمم الإفريقية في المغرب ديسمبر المقبل، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

ويختتم المنتخب مبارياته في تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.