بدون خسارة.. مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى التأهل لكأس العالم 2026

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 21:33

كتب : FilGoal

مصر - جيبوتي - هدف إبراهيم عادل

نجح منتخب مصر في حسم تأهله لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ وقبل جولة من نهاية التصفيات، ولم يذق الفراعنة طعم الخسارة طوال مشوار التصفيات الحالي.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وأحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

أخبار متعلقة:
السيسي يهنئ منتخب مصر بعد تأهله لكأس العالم 2026 للمرة الرابعة.. مصر إلى كأس العالم 2026 إبراهيم عادل يسجل لأول مرة في تصفيات كأس العالم بقميص منتخب مصر تشكيل مصر - حمدي فتحي في الدفاع.. وخماسي هجومي أمام جيبوتي

وحقق منتخب مصر 7 انتصارات في تسع مباريات أقيمت حتى الآن، مقابل تعادلين ودون أي هزيمة.

أما على مستوى الأهداف فسجل الفراعنة 19 هدفا مقابل استقبال هدفين فقط.

ويستعرض لكم FilGoal.com مشوار المنتخب منذ بداية التصفيات:

مصر 6-0 جيبوتي - نوفمبر 2023

سيراليون 0-2 مصر - نوفمبر 2023

مصر 2-1 بوركينا فاسو - يونيو 2024

غينيا بيساو 1-1 مصر - يونيو 2024

إثيوبيا 0-2 مصر - مارس 2025

مصر 1-0 سيراليون - مارس 2025

مصر 2-0 إثيوبيا - سبتمبر 2025

بوركينا فاسو 0-0 مصر - سبتمبر 2025

جيبوتي 0-3 مصر - أكتوبر 2025

ويتبقى مواجهة مصر أمام غينيا بيساو في الجولة الختامية من التصفيات.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.

منتخب مصر مصر كأس العالم
نرشح لكم
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم "شعر بإصابة".. سعفان الصغير يكشف سبب تبديل الشناوي أمام جيبوتي مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل تأهل كمدرب ولاعب.. إنجاز تاريخي لـ حسام وإبراهيم بعد الوصول بمصر لكأس العالم حسام حسن: أجيال كثيرة كانت يجب أن تتأهل للمونديال.. وأتمنى مقابلة السيسي
أخر الأخبار
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط 55 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف 56 دقيقة | آسيا
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة ساعة | منتخب مصر
مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي ساعة | منتخب مصر
الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم ساعة | منتخب مصر
وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514922/بدون-خسارة-مشوار-منتخب-مصر-في-التصفيات-حتى-التأهل-لكأس-العالم-2026