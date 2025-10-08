تأهل كمدرب ولاعب.. إنجاز تاريخي لـ حسام وإبراهيم بعد الوصول بمصر لكأس العالم

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جيبوتي - حسام حسن - إبراهيم حسن

حقق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، إنجازا تاريخا بعد التأهل مع الفراعنة لكأس العالم 2026.

حسام حسن

النادي : مصر

مصر

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي، ليصل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

أخبار متعلقة:
حسام حسن: أجيال كثيرة كانت يجب أن تتأهل للمونديال.. وأتمنى مقابلة السيسي إبراهيم حسن: نعد الجماهير المصرية بالأفضل بعد التأهل للمونديال.. وننتظر احتفالية أمام غينيا بيساو تصفيات كأس العالم - غانا تضع قدما في النهائيات بخماسية ضد إفريقيا الوسطى.. وموقف مدغشقر

ونجح التوأم إبراهيم في التأهل لكأس العالم كمدربين للمنتخب، وذلك بعد التأهل لكأس العالم كلاعبين في نسخة 1990 في إيطاليا.

ومع حسام وإبراهيم، تأهل أيضا طارق سليمان المدرب المساعد في جهاز حسام حسن إلى المونديال، وذلك بعد تأهله لكأس العالم كلاعب في عام 1990.

ومن اللاعبين تأهل محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد الشناوي لكأس العالم للمرة الثانية، بعد المشاركة في مونديال 2018 في روسيا.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم منتخب مصر تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو في مصر.

منتخب مصر كأس العالم حسام حسن إبراهيم حسن
نرشح لكم
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم "شعر بإصابة".. سعفان الصغير يكشف سبب تبديل الشناوي أمام جيبوتي مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل بدون خسارة.. مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى التأهل لكأس العالم 2026 حسام حسن: أجيال كثيرة كانت يجب أن تتأهل للمونديال.. وأتمنى مقابلة السيسي
أخر الأخبار
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط 54 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف 56 دقيقة | آسيا
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة ساعة | منتخب مصر
مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي ساعة | منتخب مصر
الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم ساعة | منتخب مصر
وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514921/تأهل-كمدرب-ولاعب-إنجاز-تاريخي-لـ-حسام-وإبراهيم-بعد-الوصول-بمصر-لكأس-العالم