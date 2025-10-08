تأهل كمدرب ولاعب.. إنجاز تاريخي لـ حسام وإبراهيم بعد الوصول بمصر لكأس العالم

حقق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، إنجازا تاريخا بعد التأهل مع الفراعنة لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي، ليصل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

ونجح التوأم إبراهيم في التأهل لكأس العالم كمدربين للمنتخب، وذلك بعد التأهل لكأس العالم كلاعبين في نسخة 1990 في إيطاليا.

ومع حسام وإبراهيم، تأهل أيضا طارق سليمان المدرب المساعد في جهاز حسام حسن إلى المونديال، وذلك بعد تأهله لكأس العالم كلاعب في عام 1990.

ومن اللاعبين تأهل محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد الشناوي لكأس العالم للمرة الثانية، بعد المشاركة في مونديال 2018 في روسيا.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم منتخب مصر تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو في مصر.