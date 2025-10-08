حسام حسن: أجيال كثيرة كانت يجب أن تتأهل للمونديال.. وأتمنى مقابلة السيسي

قدم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الشكر للجماهير المصرية بعد مساندة المنتخب حتى التأهل لكأس العالم.

وفاز المنتخب المصري على حساب جيبوتي 3-0 في الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وأوضح حسام حسن في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "مصر تستحق الفرحة، وأجيال كثيرة مرت على مصر كان يجب أن تتأهل للمونديال، والتأهل للمرة الرابعة رقم قليل مقارنة بالأجيال التي مرت على مصر".

وأكمل المدير الفني للمنتخب "لو لم يكن هناك إدارة مساندة لن يكون هناك نجاح".

وأضاف "ما يفرق معي أن يفرح الجمهور المصري، دعيت الله أن يطيل في عمري من أجل إدخال الفرحة على الجماهير المصرية".

وعن موقف من الاستمرار حتى كأس العالم، رد "أنا تحت أمر مصر في أي وقت، نقوم بواجبنا".

وطالب بإتاحة الفرصة للمدرب المصري "الجوهري تأهل لكأس العالم وفاز بكأس الأمم، وحسن شحاتة فاز بكأس الأمم 3 مرات، المصريين يستطيعون أن يحققوا إنجازات".

وأتم "تمنى مقابلة الرئيس السيسي بعد التأهل لكأس العالم".

