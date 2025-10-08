إبراهيم حسن: نعد الجماهير المصرية بالأفضل بعد التأهل للمونديال.. وننتظر احتفالية أمام غينيا بيساو

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

وعد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، جماهير كرة القدم المصرية بالأفضل في الفترة المقبلة بعد التأهل لكأس العالم.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي أقيمت في ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء بالمغرب.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون سبورت: "أهدي تأهلنا لكأس العالم للرئيس السيسي، واتحاد الكرة، والجهاز واللاعبين وكل من وقف بجانب المنتخب".

وشدد إبراهيم حسن "سنجتهد السنوات القادمة، ونعد الجماهير المصرية بأن القادم أفضل".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته "ننتظر أن تكون مباراة غينيا احتفالية في القاهرة".

أما على قناة إم بي سي مصر 2 فقال: "لا توجد أي مشاكل بيننا وبين محمد صلاح، نحن أول من كان يرغب أن يكون صلاح متواجد معنا وقت قيادة الزمالك لكن النادي هو الذي لم يكن مقتنعا بذلك".

واختتم تصريحاته "شرف كبير أن يكون هناك لاعب مصري ينافس على الأفضل في العالم".

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.

منتخب مصر إبراهيم حسن تصفيات كأس العالم
