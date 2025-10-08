تصفيات كأس العالم – موعد مباراة الاحتفال بالتأهل ضد غينيا بيساو
الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 21:13
كتب : FilGoal
حسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 في أمريكا، وذلك بعد الفوز على جيبوتي.
وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي، ليصل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.
أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.
ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.
ويختتم منتخب مصر تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو في مصر.
وتقام مباراة مصر وغينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري.
ويحتضن استاد القاهرة المباراة.
وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.
نرشح لكم
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم "شعر بإصابة".. سعفان الصغير يكشف سبب تبديل الشناوي أمام جيبوتي مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل بدون خسارة.. مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى التأهل لكأس العالم 2026 تأهل كمدرب ولاعب.. إنجاز تاريخي لـ حسام وإبراهيم بعد الوصول بمصر لكأس العالم