تصفيات كأس العالم – موعد مباراة الاحتفال بالتأهل ضد غينيا بيساو

حسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 في أمريكا، وذلك بعد الفوز على جيبوتي.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي، ليصل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم منتخب مصر تصفيات كأس العالم بمواجهة غينيا بيساو في مصر.

وتقام مباراة مصر وغينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري.

ويحتضن استاد القاهرة المباراة.

وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.