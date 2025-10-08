السيسي يهنئ منتخب مصر بعد تأهله لكأس العالم 2026

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لمنتخب مصر لكرة القدم بعد حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ونشر السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تهنئة عبر حسابه الرسمي بعد حسم التأهل.

وجاءت تهنئة الرئيس السيسي كالآتي:

"أتوجه بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك".

"لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام".

"وأدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم".

"أسأل الله أن يوفقكم في مشواركم القادم، وأن تظلوا دائمًا مصدر فخر وسعادة لمصر وشعبها".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي أقيمت في ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء بالمغرب.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.