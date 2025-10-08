هاني أبو ريدة يهنئ الرئيس السيسي ومصر بالتأهل لكأس العالم

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 20:57

كتب : محمد جمال

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

عبر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عن سعادته وفخره بتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2026 وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال أبوريدة: "إنه لمن دواعي السرور والفخر والشرف أن وفقنا الله بصعود المنتخب الوطني الأول لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ في ذكرى نصر أكتوبر المجيد وأنا أتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف قائلا "أتقدم بعظيم التهنئة وجزيل الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد نهضة مصر الحديثة، والراعي الأول للرياضة في وطننا الحبيب، وخالص الشكر للدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

أخبار متعلقة:
للمرة الرابعة.. مصر إلى كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم - كيروش يقود عمان لفرض التعادل أمام قطر بافتتاح الملحق الآسيوي تصفيات كأس العالم - شيكو بانزا يشارك كبديل في تعادل أنجولا أمام إسواتيني

وأوضح أنه يهنئ جماهير مصر العظيمة بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل تشجيعهم ومؤازرتهم المستمرة مؤكدا "أشيد بالجهاز الفني واللاعبين الذين أثبتوا قدرتهم على رفع علم مصر والعبور لنهائيات كأس العالم بكل ثقة وشرف".

رئيس اتحاد الكرة قال "أشكر زملائي في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية، وكل من ساهم في إنجاز هذا الاستحقاق المهم من مجالس وإدارات سابقة، كما يجب الإشادة بشركاء النجاح "الشركة المتحدة للرياضة" وجميع رعاة الكرة المصرية الذين لولا دعمهم ومساندتهم ما تحقق لنا هذا الإنجاز".

وأتقدم بالشكر لرابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب على التنسيق الكامل من أجل مصلحة المنتخب الوطني وكل الامتنان لإدارات وجماهير كل الأندية المصرية والعالمية التي ينتمي لها لاعبو منتخبنا الوطني على دعمهم الدائم، وأشكر كل وسائل الإعلام المختلفة التي كان دعمها ومساندتها منارة لنا لتحقيق النجاح".

منتخب مصر هاني أبو ريدة كأس العالم
نرشح لكم
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم "شعر بإصابة".. سعفان الصغير يكشف سبب تبديل الشناوي أمام جيبوتي مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل بدون خسارة.. مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى التأهل لكأس العالم 2026 تأهل كمدرب ولاعب.. إنجاز تاريخي لـ حسام وإبراهيم بعد الوصول بمصر لكأس العالم
أخر الأخبار
وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مع ختام الدور المجمعة الأولى لدوري المرتبط 54 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف 56 دقيقة | آسيا
هاني: تصفيات كأس العالم لم تكن سهلة.. والأجواء في أمريكا لم تكن مهيئة ساعة | منتخب مصر
مهند لاشين: التأهل لكأس العالم أهم شيء حققته في مسيرتي ساعة | منتخب مصر
الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم ساعة | منتخب مصر
وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514915/هاني-أبو-ريدة-يهنئ-الرئيس-السيسي-ومصر-بالتأهل-لكأس-العالم