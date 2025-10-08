هاني أبو ريدة يهنئ الرئيس السيسي ومصر بالتأهل لكأس العالم

عبر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عن سعادته وفخره بتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2026 وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال أبوريدة: "إنه لمن دواعي السرور والفخر والشرف أن وفقنا الله بصعود المنتخب الوطني الأول لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ في ذكرى نصر أكتوبر المجيد وأنا أتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف قائلا "أتقدم بعظيم التهنئة وجزيل الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد نهضة مصر الحديثة، والراعي الأول للرياضة في وطننا الحبيب، وخالص الشكر للدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأوضح أنه يهنئ جماهير مصر العظيمة بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل تشجيعهم ومؤازرتهم المستمرة مؤكدا "أشيد بالجهاز الفني واللاعبين الذين أثبتوا قدرتهم على رفع علم مصر والعبور لنهائيات كأس العالم بكل ثقة وشرف".

رئيس اتحاد الكرة قال "أشكر زملائي في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية، وكل من ساهم في إنجاز هذا الاستحقاق المهم من مجالس وإدارات سابقة، كما يجب الإشادة بشركاء النجاح "الشركة المتحدة للرياضة" وجميع رعاة الكرة المصرية الذين لولا دعمهم ومساندتهم ما تحقق لنا هذا الإنجاز".

وأتقدم بالشكر لرابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب على التنسيق الكامل من أجل مصلحة المنتخب الوطني وكل الامتنان لإدارات وجماهير كل الأندية المصرية والعالمية التي ينتمي لها لاعبو منتخبنا الوطني على دعمهم الدائم، وأشكر كل وسائل الإعلام المختلفة التي كان دعمها ومساندتها منارة لنا لتحقيق النجاح".