للمرة الرابعة.. مصر إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي أقيمت في ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء بالمغرب.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.

تفاصيل المباراة:

سجل المنتخب المصري هدفا مبكرا عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة السابعة ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل ضد محمد صلاح الذي مرر الكرة لمصطفى أمام الشباك.

واصل بعدها المنتخب المصري الضغط لخطف هدف مبكر، ونجح في ذلك إبراهيم عادل في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، ليلعبها رأسية في الشباك.

واحتفل إبراهيم عادل مع محمد صلاح بطريقته المشهورة.

جوووووول أول لمصر

إبراهيم عادل يفتتح التسجيل بعد عرضية ولا أروع من أحمد زيزو



بداية نارية للفراعنة في طريق التأهل لكأس العالم 2026

استمرت السيطرة المصرية، وفي الدقيقة 14 مرر محمود حسن تريزيجية تمريرة لمحمد صلاح المنفرد بالمرمى ليسدد الكرة في شباك حارس جيبوتي مضيفا الهدف الثاني لمنتخب مصر.

محمد صلاح يفعلها من جديد!

يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه

هدأت المباراة بعدها نسبيا، حتى سدد محمد صلاح كرة في الدقيقة 29 من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 40 انطلق إبراهيم عادل في محاولة هجومية لمصر ولعب كرة عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة إلى وسط الملعب.

وكادت أن تشهد الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، هدفا ثالثا لصالح مصر بعد رأسية من مصطفى محمد ارتدت من القائم الأيمن للمرمى، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة المصرية، وسط التزام دفاعي من منتخب جيبوتي.

ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء في الدقيقة 57 بعد تدخل قوي ضد لاعب جيبوتي.

وأجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، 3 تبديلات في الدقيقة 61 بنزول مصطفى شوبير، ومهند لاشين، وأحمد نبيل كوكا، بدلا من محمد الشناوي، وحمدي فتحي، ومحمد حمدي.

ونال مروان عطية بطاقة صفراء بعد عرقلة لاعب جيبوتي، وسط اعتراضات بسبب عدم احتساب الحكم ضربة حرة لصالح إبراهيم عادل بعد تدخل قوي من لاعب جيبوتي تجاهه.

وبعد توقف المياه، أجرى حسام حسن التبديل الرابع في الدقيقة 78 بنزول محمود صابر بدلا من أحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة 84 نجح محمد صلاح في إضافة الهدف الثالث بعد كرة ساقطة "لوب" من أعلى الحارس لتسكن الشباك.

محمد صلاح يواصل التألق ويسجل الهدف الثالث لمصر

بعد تمريرة ساحرة من مروان عطية



صلاح حاضر دائمًا في المواعيد الكبرى

وأجرى حسام حسن تبديلا أخيرا بنزول مصطفى فتحي بدلا من مروان عطية.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز منتخب مصر وتأهله إلى كأس العالم.