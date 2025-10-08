تصفيات كأس العالم - كيروش يقود عمان لفرض التعادل أمام قطر بافتتاح الملحق الآسيوي

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

قطر ضد عمان

فرض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان التعادل على قطر في افتتاح منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن الجولة الأولى من الملحق الآسيوي.

وتضم المجموعة كل من قطر وعمان والإمارات.

أخبار متعلقة:
تعديل مواعيد بعض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات ميلان ينهي رحلته الآسيوية باكتساح بيرث جلوري 9-0 منتخب السعودية يلاقي مقدونيا والتشيك وديا استعدادا للملحق الآسيوي

وتقام المباراة المقبلة بين عمان والإمارات مساء السبت المقبل.

ويصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق.

وسيطر منتخب قطر على الكرة طوال المباراة مع تراجع عمان للدفاع.

ولم ينجح هجوم العنابي في فك شفرة دفاعات عمان تحت قيادة المدرب البرتغالي.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأربعاء 8 أكتوبر - عمان x قطر - 6:00 مساءً

السبت 11 أكتوبر - الإمارات x عمان - 8:15 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر - قطر x الإمارات - 8:00 مساءً

المجموعة الثانية:

الأربعاء 8 أكتوبر - السعودية x إندونيسيا - 8:15 مساءً

السبت 11 أكتوبر - العراق x إندونيسيا - 10:30 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر - السعودية x العراق - 9:45 مساءً

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الملحق الآسيوي تصفيات كأس العالم عمان قطر كيروش
نرشح لكم
لاعب السعودية: سندون أسماءنا بين الكبار بالتأهل لكأس العالم مواعيد مباريات الأربعاء 8 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة – لقاء كأس العالم لـ مصر.. وملحق آسيا كلويفرت: جاهزون لمواجهة السعودية.. ولماذا تم اختيار حكم كويتي؟ علي الحسن: عندما يكون المنتخب السعودي في يومه لن يوقفه أحد كيروش: متحمسون لمواجهة قطر رغم الظروف غير العادلة صحيفة اليوم: عوار يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات اتحاد جدة كانافارو يتولى تدريب أوزبكستان في كأس العالم 2026 الإصابة تبعد لاعب ليفربول عن منتخب بلاده
أخر الأخبار
مصطفى محمد: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. والفوز بكأس أمم إفريقيا 5 دقيقة | منتخب مصر
وكيله: سولي يمكنه اللعب لمنتخبي الأرجنتين أو إيطاليا.. ولا نعلم ما سيحدث 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو ريدة داعما حسام حسن: جعلنا نشعر أن التأهل لكأس العالم سهل 30 دقيقة | منتخب مصر
بدون خسارة.. مشوار منتخب مصر في التصفيات حتى التأهل لكأس العالم 2026 39 دقيقة | منتخب مصر
تأهل كمدرب ولاعب.. إنجاز تاريخي لـ حسام وإبراهيم بعد الوصول بمصر لكأس العالم 46 دقيقة | منتخب مصر
حسام حسن: أجيال كثيرة كانت يجب أن تتأهل للمونديال.. وأتمنى مقابلة السيسي 49 دقيقة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: نعد الجماهير المصرية بالأفضل بعد التأهل للمونديال.. وننتظر احتفالية أمام غينيا بيساو 49 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - غانا تضع قدما في النهائيات بخماسية ضد إفريقيا الوسطى.. وموقف مدغشقر 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514913/تصفيات-كأس-العالم-كيروش-يقود-عمان-لفرض-التعادل-أمام-قطر-بافتتاح-الملحق-الآسيوي