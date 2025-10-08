تصفيات كأس العالم - كيروش يقود عمان لفرض التعادل أمام قطر بافتتاح الملحق الآسيوي

فرض كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان التعادل على قطر في افتتاح منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن الجولة الأولى من الملحق الآسيوي.

وتضم المجموعة كل من قطر وعمان والإمارات.

وتقام المباراة المقبلة بين عمان والإمارات مساء السبت المقبل.

ويصعد متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى الملحق.

وسيطر منتخب قطر على الكرة طوال المباراة مع تراجع عمان للدفاع.

ولم ينجح هجوم العنابي في فك شفرة دفاعات عمان تحت قيادة المدرب البرتغالي.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأربعاء 8 أكتوبر - عمان x قطر - 6:00 مساءً

السبت 11 أكتوبر - الإمارات x عمان - 8:15 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر - قطر x الإمارات - 8:00 مساءً

المجموعة الثانية:

الأربعاء 8 أكتوبر - السعودية x إندونيسيا - 8:15 مساءً

السبت 11 أكتوبر - العراق x إندونيسيا - 10:30 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر - السعودية x العراق - 9:45 مساءً

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.