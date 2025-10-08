الإسماعيلي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة.. واستمرار المجلس

أعلن نادي الإسماعيلي في بيان رسمي عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة من مجلس الإدارة.

وبذلك يستمر مجلس الإدارة الحالي برئاسة نصر أبو الحسن حتى نهاية مدته.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"أسفر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بسحب الثقة من مجلس إدارة النادي، والذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي الإسماعيلي عن عدم اكتمال النصاب القانوني".

"وشهدت الجمعية حضور 1425 عضوا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددم 6004".

"وكان يستوجب حضور عدد 3003 عضو ممن لهم حق الحضور مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية".

"وبناء عليه فقد تم الموافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي واستمرار مجلس الإدارة الحالي لنهاية مدته".