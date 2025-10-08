كسر رقم إيتو ودروجبا.. صلاح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح

سجل محمد صلاح هدفين لمنتخب مصر في شباك جيبوتي في الدقيقتين 14، و84 بالجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ونجح صلاح في الوصول للهدف رقم 20 في مسيرته بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكسر صلاح الرقم القياسي لهداف إفريقيا بتصفيات كأس العالم، وبعدد مباريات أقل.

المصري محمد صلاح - 20 هدفا في 34 مباراة

الجزائري إسلام سليماني – 18 هدفا في 37 مباراة

الإيفواري ديديه دروجبا – 18 هدفا في 47 مباراة

البوركينابي مومويني داجانو – 18 هدفا في 44 مباراة

الكاميروني صامويل إيتو – 18 هدفا في 44 مباراة

وسجل وصل صلاح لهدفه الـ 61 بقميص منتخب مصر حتى الآن في المركز الثاني خلف حسام حسن صاحب الـ 68 هدفا.

كما وصل صلاح لهدفه التاسع في تصفيات مونديال 2026 متجاوزا اللاعب الجابوني دينيس بوانجا صاحب الـ8 أهداف، قبل جولة من النهاية.

وواصل صلاح انفراده بصدارة هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم متفوقا على رقم محمد أبو تريكة صاحب الـ 14 هدفا خلال مباراة جيبوتي في بداية التصفيات.

أما عربيا فيتصدر الإماراتي علي مبخوت صدارة الهدافين برصيد 24 هدفا في 34 مباراة.

يذكر أن الجواتيمالي كارلوس رويز يتصدر ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم تاريخيا برصيد 39 هدفا ويليه كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي برصيد 36 هدفا لكل لاعب.

