إبراهيم عادل يسجل لأول مرة في تصفيات كأس العالم بقميص منتخب مصر

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 19:23

افتتح إبراهيم عادل أهداف منتخب مصر ضد جيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب برأسية عادل بعد عرضية أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 8 من عمر اللقاء الذي يقام في ملعب العربي زوالي بالمغرب.

ويعد ذلك ثالث أهداف إبراهيم عادل بقميص منتخب مصر في المباراة رقم 15، وهو أول هدف له في تصفيات كأس العالم، بعدما سجل من قبل هدفين في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وبالنسبة لزيزو فرفع رصيده من المساهمات التهديفية بقميص منتخب مصر لـ 8 في 50 مباراة دولية.

وسجل زيزو 4 أهداف وصنع 4 بقميص منتخب مصر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز باللقاء من أجل التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

