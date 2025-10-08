إبراهيم عادل يسجل لأول مرة في تصفيات كأس العالم بقميص منتخب مصر

افتتح إبراهيم عادل أهداف منتخب مصر ضد جيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب برأسية عادل بعد عرضية أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 8 من عمر اللقاء الذي يقام في ملعب العربي زوالي بالمغرب.

ويعد ذلك ثالث أهداف إبراهيم عادل بقميص منتخب مصر في المباراة رقم 15، وهو أول هدف له في تصفيات كأس العالم، بعدما سجل من قبل هدفين في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

🔥 جوووووول أول لمصر 🇪🇬

إبراهيم عادل يفتتح التسجيل بعد عرضية ولا أروع من أحمد زيزو 🎯



بداية نارية للفراعنة في طريق التأهل لكأس العالم 2026 🏆#MBCMASR2 pic.twitter.com/J0SuYvyttl — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 8, 2025

وبالنسبة لزيزو فرفع رصيده من المساهمات التهديفية بقميص منتخب مصر لـ 8 في 50 مباراة دولية.

وسجل زيزو 4 أهداف وصنع 4 بقميص منتخب مصر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز باللقاء من أجل التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.