إمام وداري ورضا وفؤاد.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابات رباعي الفريق وموقفهم من العلاج والتأهيل.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح جاب الله تفاصيل إصابات كل من إمام عاشور وكريم فؤاد وأحمد رضا وأشرف داري.

إمام عاشور:

حالته مستقرة وفي تحسن مستمر ويتم متابعة التحاليل من وقت لآخر، بالإضافة إلى إجراء تحاليل جديدة الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن كبير، خاصة أن اللاعب ملتزم بالبرنامج العلاجي والغذائي من قبل الجهاز الطبي بالنادي، وبمجرد اكتمال شفاء اللاعب سيبدأ مرحلة التأهيل والتجهيز البدني للمشاركة في التدريبات.

كريم فؤاد:

يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي المخصص له، عقب إصابته في العضلة الأمامية، ويتم تجهيزه، حيث يجري أشعة جديدة، لتحديد درجة التعافي من الإصابة وعودته للتدريبات.

أشرف داري:

تعرض لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن فتق رياضي وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة.

أحمد رضا:

شعر بآلام في الركبة أثناء التدريب، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة من فحوصات وأشعة، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات عقب التوقف الدولي.