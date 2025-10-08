انتهت تصفيات كأس العالم - جيبوتي (0)-(3) مصر.. الفراعنة إلى المونديال
الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جيبوتي ضد مصر في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مصر
ق 87: خروج مروان عطية ونزول مصطفى فتحي
ق 84: جوووول محمد صلاح
ق 78: خروج زيزو ونزول محمود صابر
ق 62: خروج حمدي فتحي والشناوي ومحمد حمدي ونزول مهند لاشين ومصطفى شوبير وكوكا
ق 59: فرصة ضائعة بغرابة من منتخب مصر
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين دون رد
ق 14: جووووول محمد صلاح يضيف الثاني
ق 8: جووووول إبراهيم عادل والأول بصناعة زيزو
ق 6: هدف أول من مصطفى محمد ولكن تسلل
انطلاق المباراة
