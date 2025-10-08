انتهت تصفيات كأس العالم - جيبوتي (0)-(3) مصر.. الفراعنة إلى المونديال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جيبوتي ضد مصر في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز مصر

ق 87: خروج مروان عطية ونزول مصطفى فتحي

ق 84: جوووول محمد صلاح

ق 78: خروج زيزو ونزول محمود صابر

ق 62: خروج حمدي فتحي والشناوي ومحمد حمدي ونزول مهند لاشين ومصطفى شوبير وكوكا

ق 59: فرصة ضائعة بغرابة من منتخب مصر

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين دون رد

ق 14: جووووول محمد صلاح يضيف الثاني

ق 8: جووووول إبراهيم عادل والأول بصناعة زيزو

ق 6: هدف أول من مصطفى محمد ولكن تسلل

انطلاق المباراة