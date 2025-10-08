انتهت تصفيات كأس العالم - جيبوتي (0)-(3) مصر.. الفراعنة إلى المونديال

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

مصر - جيبوتي - هدف إبراهيم عادل - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جيبوتي ضد مصر في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

تشكيل مصر - حمدي فتحي في الدفاع.. وخماسي هجومي أمام جيبوتي

نهاية المباراة بفوز مصر

ق 87: خروج مروان عطية ونزول مصطفى فتحي

ق 84: جوووول محمد صلاح

ق 78: خروج زيزو ونزول محمود صابر

ق 62: خروج حمدي فتحي والشناوي ومحمد حمدي ونزول مهند لاشين ومصطفى شوبير وكوكا

ق 59: فرصة ضائعة بغرابة من منتخب مصر

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين دون رد

ق 14: جووووول محمد صلاح يضيف الثاني

ق 8: جووووول إبراهيم عادل والأول بصناعة زيزو

ق 6: هدف أول من مصطفى محمد ولكن تسلل

انطلاق المباراة

منتخب مصر جيبوتي تصفيات كأس العالم
