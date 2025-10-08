الأهلي يعلن تفاصيل إصابة حسين الشحات

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 18:09

كتب : أحمد الخولي

إصابة وتأثر الشحات بعد سقوطه - الأهلي - كهرباء الإسماعيلية

أعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة حسين الشحات ومدة غيابه.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق: "الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية".

مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية مصدر من الأهلي لـ في الجول: عادل مصطفى سيستمر في الجهاز الفني الجديد.. وموقف النحاس ماذا ينتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟ الأهلي يكشف موعد سفر الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة إيجل نوار

وأتم موضحا "يستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع".

وبذلك ستكون عودة الشحات مع الأول من ديسمبر المقبل وربما يغيب عن قائمة منتخب مصر الثاني في كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان.

وتعرض الشحات لإصابة أثناء تسديد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 27 وعوضه أفشة في المباراة.

وخاض الشحات 5 مباريات الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا خلال 140 دقيقة لعبها بقميص الأهلي.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.

الأهلي الدوري المصري حسين الشحات
الإسماعيلي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة.. واستمرار المجلس إمام وداري ورضا وفؤاد.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية مصدر من الأهلي لـ في الجول: عادل مصطفى سيستمر في الجهاز الفني الجديد.. وموقف النحاس ماذا ينتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟ الأهلي يعلن موعد وصول مدربه الجديد ومساعديه الـ5 التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات
