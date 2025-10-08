الأهلي يعلن تفاصيل إصابة حسين الشحات

أعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة حسين الشحات ومدة غيابه.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق: "الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية".

وأتم موضحا "يستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع".

وبذلك ستكون عودة الشحات مع الأول من ديسمبر المقبل وربما يغيب عن قائمة منتخب مصر الثاني في كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان.

وتعرض الشحات لإصابة أثناء تسديد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 27 وعوضه أفشة في المباراة.

وخاض الشحات 5 مباريات الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا خلال 140 دقيقة لعبها بقميص الأهلي.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 18 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع المصري والزمالك الأول والثاني في الترتيب بفارق الأهداف.