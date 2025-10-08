"جئت لصناعة المجد".. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع كونسيساو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو لقيادة الفريق خلفا للفرنسي لوران بلان.

وأشار كونسيساو في فيديو تقديمه إلى قدومه لصناعة المجد مع الاتحاد.

وبحسب فابريزو رومانو، فإن سيرجيو كونسيساو وقع على عقود تدريب اتحاد جدة حتى يونيو 2027.

وأوضح رومانو أن الجهاز الفني المنضم لكنسيساو يضم كل من: جواو كوستا، سيرامانا ديمبيلي، فابيو مورا، ديامانتينو فيغيريدو، فيدران رونجي، ومحلل الأداء إدواردو أوليفيرا.

قبل أيام، كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتدريب الفريق.

وأضافت أن المواجهة الأولى للنمور تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد ستكون يوم 17 أكتوبر الجاري أمام الفيحاء في الدوري السعودي.

وقاد كونسيساو الموسم الماضي فريق ميلان الإيطالي لفترة قصيرة نجح خلالها في التتويج بكأس السوبر الإيطالي، ولكن بعدها قاد الفريق للمركز الثامن في الدوري، والخسارة أمام بولونيا في نهائي الكأس، ليرحل عن الفريق.

وقاد كونسيساو فريق بورتو لمدة 7 سنوات، فيما ستكون تجربته الأولى خارج أوروبا مع نادي اتحاد جدة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الفريق في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على النمور في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد اتحاد جدة للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.