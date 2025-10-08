تشكيل مصر - حمدي فتحي في الدفاع.. وخماسي هجومي أمام جيبوتي

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بحمدي فتحي في الدفاع أمام جيبوتي.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي مساء اليوم في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في المغرب لعدم جاهزية ملعب جيبوتي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين فقط من مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو لضمان التأهل لكأس العالم 2026 دون النظر لنتائج باقي المنافسين.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة يحتل المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم باقي المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.