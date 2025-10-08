رونالدو: لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب.. وأحاول الاستمتاع باللحظة

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

أجاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على سؤال حول مستقبلة مع كرة القدم.

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

ويمتد عقد رونالدو البالغ 40 عاما مع النصر السعودي حتى صيف 2027.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات للصحفيين: "مستقبلي؟ الأمر يتعلق بالاستمتاع باللحظة. أعلم أنه لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب، لكن الوقت القليل المتاح لي، أريد استغلاله على أكمل وجه".

وأضاف قائد منتخب البرتغال "لدي فلسفة العيش يوما بيوم. لا أضع خططا طويلة المدى. أستمتع بكل يوم وكل حصة تدريبية".

ويسعى رونالدو لقيادة منتخب البرتغال إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعلى المستوى الفردي وصل إلى 946 هدفا وبات قريبا من الوصول إلى هدفه بتسجيل 1000 هدف خلال مسيرته.

وصنع رونالدو مسيرت تاريخية مع كرة القدم رفقة أندية: سبورتنج لشبونة وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر السعودي مؤخرا.

وعلى المستوى الدولي قاد منتخب البرتغال للفوز بلقبي كاس أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي منتخب البرتغال
