مدافع برشلونة ونجم نابولي.. أبرز من دربهم يس توروب خلال مسيرته

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع يس توروب لتدريب الفريق.

توروب وقعد على عقد لمدة موسمين ونصف وسيصطحب 5 مساعدين برفقته.

ويخرج المدرب الدنماركي للتدريب خارج قارة أوروبا للمرة الأولى خلال مسيرته.

وبحكم تواجده في أوروبا سبق لتوروب تدريب العديد من اللاعبين الذي أصبحوا نجوما حاليا في كرة القدم.

ويقدم لكم FilGoal.com أسماء أبرز اللاعبين الذي دربهم توروب خلال مسيرته التدريبية.

أندرياس كريستنسن

مدافع برشلونة الحالي تدرب تحت قيادته في منتخب الشباب الدنماركي.

بيير إميل هويبرج

لاعب أولمبيك مارسيليا الحالي وبايرن ميونيخ وتوتنام السابق تدرب تحت قيادة توروب أيضا في منتخب الشباب الدنماركي.

يوسف بولسن

أحد نجوم الدوري الألماني يوسف بولسن لاعب لايبزج أيضا تدرب برفقة توروب في منتخب الدنمارك.

راسموس هويلاند

على عكس الأسماء الماضية فإن تدريب توروب لهويلاند لم يكن في منتخب الدنمارك.

نجم نابولي الحالي مانشستر يونايتد السابق كان أحد اللاعبين الذين اكتشفهم توروب كمدرب إذ أعطاه الفرصة في كوبنهاجن قبل أن ينطلق للدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا ومنه إلى الإنجليزي.

ألكسندر سورلوث

سورلوث نجم أتلتيكو مدريد الحالي كان من ضمن الأسماء التي اكتشفها توروب أثناء قيادته لفريق ميتليلاند الدنماركي.

سورلوث لعب 48 مباراة تحت قيادة توروب وتمكن من تسجيل 20 هدفا وصناعة 12 آخرين.

جوناثان دافيد

النجم الكندي ولاعب يوفنتوس أيضا سبق له اللعب تحت قيادة جيس توروب في بداياته.

وتدرب دافيد مع توروب في فريق جينت وتمكن من المشاركة في 72 مباراة برفقته وسجل 31 هدفا وصنع 15.

ولم يعلن الأهلي قيمة راتب المدرب الدنماركي، لكن صحيفة Tipsbladet الدنماركية أوضحت الصحيفة أنه سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق توروب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل ثورب للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.