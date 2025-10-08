تقرير أرجنتيني: ليساندرو مارتينيز قد يعود في نهاية أكتوبر

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد

كشفت تقارير أرجنتينية عن آخر تطورات إصابة ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

وتعرض مارتينيز للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بشهر فبراير الماضي.

وبحسب شبكة TYC الأرجنتينية فإن ليساندرو مارتينيز خضع لأشعة وشفائه يسير في الطريق الصحيح.

وأوضحت التقارير أن المدافع الأرجنتيني يمكن أن يعود في نهاية أكتوبر الجاري.

وأصيب ليساندرو مارتينيز خلال مواجهة كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز بالاس بهدفين دون مقابل في الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي.

وغاب مارتينيز الموسم الماضي عن 42 مباراة على مستوى النادي والمنتخب بسبب 3 إصابات مختلفة.

ولعب المدافع الأرجنتيني 20 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان ليساندرو مارتينيز قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد من أياكس في صيف 2022.

مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز
/articles/514898/تقرير-أرجنتيني-ليساندرو-مارتينيز-قد-يعود-في-نهاية-أكتوبر