السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان

يستأنف فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته مجددا بداية من يوم الجمعة المقبل استعدادا لاستكمال مباريات المرحلة المقبلة والبداية بلقاء السوبر الإفريقي.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 18 أكتوبر الجاري.

زتقام المباراة في الثامنة من مساء السبت 18 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، في بطولة السوبر الإفريقي.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد التأهل لدور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الجمعة حتى اكتمال صفوفه بعودة اللاعبين الدوليين.

وفاز بيراميدز إيابا على الجيش الرواندي 3-0.

وكان بيراميدز قد انتصر على الجيش الرواندي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ليكون الإجمالي خمسة أهداف دون مقابل.

وافتتح زيكو النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ثم ضاعف قطة النتيجة في الدقيقة 61 برأسية بعد عرضية من محمد الشيبي.

وأنهى حمدي أهداف فريقه بعد دقيقتين فقط من الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من بلاتي توريه.

وبهذا الفوز تأهل بيراميدز إلى دور الـ 32 من البطولة وسيواجه التأمين الإثيوبي.