مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية

"أثبت قدرته على الفوز بالألقاب في وطنه، وترك بصمة في الدوري الألماني مع أوجسبورج" هكذا تحدث حساب الدوري الألماني عن الدنماركي يس توروب المدرب الجديد للنادي الأهلي.

وأعلن الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع يس توروب لتولي مهمة المدير الفني لمدة عامين ونصف.

وذكر الأهلي عبر موقعه أن المدرب الدنماركي يصطحب معه 5 مساعدين.

وينقسم الخماسي بين مساعدين ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

ويتسلم يس توروب وجهازه المهمة ابتداء من يوم الجمعة.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي مسيرة المدرب يس توروب وأبرز النقاط الفنية في مسيرته.

يس توروب صاحب الـ 55 عاما، كان لاعبا في أندية: أودنسة الدنماركي وتيرول النمساوي وهام كم النرويجي زنادي اس بيك الدنماركي، في مركز المهاجم حتى اعتزاله عام

مسيرته التدريبية

بدأ توروب مسيرته التدريبية مع إيسبرج الدنماركي ونجح في الفوز ببطولة الكأس لأول مرة في تاريخ النادي، وفي أول تجربة له كمدرب.

كما حصل توروب علي جائزة أفضل مدرب في الدوري الدنماركي في اول موسم له كمدير فني .

تجربة توروب الناجحة مع إيسبرج قادته إلى تدريب منتخب الدنمارك تحت 21 سنة والتأهل إلى يورو الشباب بعد 20 عاما من الغياب.

توروب مثل مواطنه توماس فرانك مدرب توتنام الحالي، يُفضل أن تقدم فرقه كرة قدم هجومية جذابة، مع الحرص على تطوير المواهب الشابة قدر الإمكان.

في حين اختير توروب لتدريب منتخب الدنمارك تحت 21 عامًا، كان فرانك يُدير منتخبي الدنمارك تحت 17 عامًا وتحت 19 عامًا قبل أن ينطلق نحو برينتفورد ثم توتنام.

في 2015 خاض توروب تجربة تدريب ميتيلاند ونجح معهم في الحصول على لقب الدوري الدنماركي موسم 2017-2018.

بعد 3 سنوات مع ميتيلاند انتقل توروب للعمل خارج الدنمارك وتولى تدريب نادي جينت لمدة موسمين وتأهل بهم الي دور 32 وودع المسابقة على يد روما الإيطالي.

بعد نجاح توروب مع جنت البلجيكي انتقل إلى منافسه جنك لكنه خاض معه 5 مباريات فقط، ليعود غلى الدنمارك من مبوابة كوبنخهاجن.

"لقد أثبت جدارته كمدرب من الطراز الرفيع في كل من الدنمارك وبلجيكا، وبالتالي فهو يتمتع بمزيج نادر من الخبرة والكفاءة الدولية. إنه مدرب معروف ومحترم للغاية، وقد أثبت جدارته في أي ناد أو دوري درب فيه".

هكذا تحدث ويليام كفيست، عضو مجلس إدارة كوبنهاجن الدنماركي السابق عن يس توروب.

توروب تولى تدريب كوبنهاجن وقادهم لمدة موسمين فاز خلالهما بلقب الدوري الدنماركي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

التجربة الأخيرة للمدرب الدنماركي كانت مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

قراءة فنية

يس توروب يعرف جيدا كيفية إدارة الفرق التي تلعب تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير على غرار كوبنهاجن الدنماركي وجنت البلجيكي.

نجح توروب في بناء فلسفة تدريبية قائمة على الاستحواذ الإيجابي والضغط العالي، والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم فيما يسمى بطريقة "الآلة الجماعية".

يمتاز توروب بحسب التقارير الدنماركية بالعمل على تحفيز وإشعال حماس اللاعبين في غرف الملابس والملعب، ولديه القدرة على تكوين هوية شاملة للفريق الذين يتولى تدريبه.

توروب في كل محطة تدريبية بداية من إيسبيرج إلى ميتييلاند، مرورا بـ جينت وجينك بالدوري البلجيكي، وصولا إلى كوبنهاجن ترك بصمة واضحة في الأداء والتنظيم.

في تجربته الأخيرة مع أوجسبورج الألماني، أثبت أنه لا يخشى المواجهة، وأن فريقه قادر على مقارعة الكبار بأسلوب هجومي منظم، فيه شجاعة وثقة نادرة.

توروب استلم أوجسبورج في أكتوبر 2023، وكان الفريق يحتل المركز الخامس عشر، بعد فوز واحد فقط من أصل سبع مباريات.

بدأ المدرب البالغ من العمر 54 عامًا مسيرته مع الفريق بسلسلة من ست مباريات دون هزيمة، وقاد الفريق في النهاية إلى المركز الحادي عشر في منطقة الأمان.

"يسعدنا انضمام يس، الذي شغل منصب المدير الفني على أعلى مستوى لسنوات عديدة، ويتمتع بخبرة واسعة على المستويين الوطني والدولي. أثبت جيس في مناصبه السابقة قدرته على تطوير اللاعبين وقيادة الفرق نحو النجاح".

هكذا تحدث مارينكو يورينديك، المدير الرياضي لنادي أوجسبورج عن المدرب الدنماركي.

أكثر المستفدين

تعاقد الأهلي مع يس توروب سيفتح الباب امام مجموعة من الااعبين للاستفادة من الطريقة الفنية للمدرب الدنماركي

توروب يفضل اللعب بطريقتي 4-3-3 و 4-2-3-1، والاعتماد على الأجنحة السريعة التي تجيد التوغل من نحو المرمى من العمق.

هنا يبدو أن محمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي سيكون لهما دورا كبيرا مع الاهلي تحت قيادة يس سوروب.

كما سيكون لمحمد علي بن رمضان وإمام عاشور عند تماثله للشفاء دورا كبيرا مع توروب في ظل منحه لاعبي الوسط لحرية المشاركة الهجومية.

توروب يهتم كثيرا بتطوير اللاعبين الشباب ودمجهم في المنظومة، وظهر ذلك في كل المحطات التي مر بها.

وهنا سيكون أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي تحت انظار المدرب الدنماركي الذي يمتلك القدرة على تطوير المواهب الشابة.

المدرب الدنماركي يعمل دائما على تطوير دور ظهيري الجنب والأجنحة لتتحول لقوة ضاربة هجوميا، مع مرونة تكتيكية تمنح الفريق أكثر من طريقة للوصول للمرمى.