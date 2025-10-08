مصدر من الأهلي لـ في الجول: عادل مصطفى سيستمر في الجهاز الفني الجديد.. وموقف النحاس

كشف مصدر من النادي الأهلي عن استمرار تواجد عادل مصطفى بالجهاز الفني الجديد للفريق.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع الدنماركي يس توروب لقيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ولمدة موسمين ونصف.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على استمرار عادل مصطفى ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة يس توروب".

وتابع "كل التقدير لعماد النحاس وما قدمه وندرس في الوقت الحالي كيفية الاستفادة منه في منصب آخر".

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

ولم يعلن الأهلي قيمة راتب المدرب الدنماركي، لكن صحيفة Tipsbladet الدنماركية أوضحت الصحيفة أنه سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق توروب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

[image:2]

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل ثورب للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

[image:3]

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.