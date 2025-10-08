مصدر من الأهلي لـ في الجول: عادل مصطفى سيستمر في الجهاز الفني الجديد.. وموقف النحاس

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 15:14

كتب : أحمد الخولي

عادل مصطفى - الأهلي

كشف مصدر من النادي الأهلي عن استمرار تواجد عادل مصطفى بالجهاز الفني الجديد للفريق.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع الدنماركي يس توروب لقيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ولمدة موسمين ونصف.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على استمرار عادل مصطفى ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة يس توروب".

أخبار متعلقة:
ماذا ينتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟ الأهلي يكشف موعد سفر الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة إيجل نوار الأهلي يعلن موعد وصول مدربه الجديد ومساعديه الـ5 التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق

وتابع "كل التقدير لعماد النحاس وما قدمه وندرس في الوقت الحالي كيفية الاستفادة منه في منصب آخر".

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

ولم يعلن الأهلي قيمة راتب المدرب الدنماركي، لكن صحيفة Tipsbladet الدنماركية أوضحت الصحيفة أنه سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق توروب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

[image:2]

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل ثورب للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

[image:3]

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

الأهلي عادل مصطفى
نرشح لكم
مدافع برشلونة ونجم نابولي.. أبرز من دربهم يس توروب خلال مسيرته السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان ماذا ينتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟ الأهلي يكشف موعد سفر الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة إيجل نوار الأهلي يعلن موعد وصول مدربه الجديد ومساعديه الـ5 التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق جراديشار: الأطباء في مصر تعاملوا مع إصابتي بشكل مميز.. وعانيت في بداية حياتي بالقاهرة تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات
أخر الأخبار
رونالدو: لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب.. وأحاول الاستمتاع باللحظة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيفرتون يمدد عقد تاركوفسكي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع برشلونة ونجم نابولي.. أبرز من دربهم يس توروب خلال مسيرته 41 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير أرجنتيني: ليساندرو مارتينيز قد يعود في نهاية أكتوبر 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة هاري كين ضد ويلز ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان ساعة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514893/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-عادل-مصطفى-سيستمر-في-الجهاز-الفني-الجديد-وموقف-النحاس